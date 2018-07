Estacionamiento medido: dos nuevas instituciones se suman y absorberán a 25 tarjeteros

A más de dos meses del incremento del precio de la hora de estacionamiento que pasó de $10 a $20, cuando pretendían avanzar con una reactualización en el pago del plus que perciben por mes se abre un nuevo escenario para algunos operadores del estacionamiento medido, ya que se incluirán dos nuevas instituciones que reemplazarán a la Cooperativa 7 Puntas y el Club Quilmes.

También se tomó conocimiento de que unos 25 operadores de las dos entidades que dejarán de formar parte del esquema de cobro, serán absorbidos por dos entidades ligadas al sector hospitalario.

A pesar de que la Cooperativa 7 Puntas y el Club Quilmes llevan algunos años trabajando como parte del sistema de estacionamiento medido, los trabajadores ya fueron informados sobre los cambios.

En este sentido se pudo saber además que desde la Comuna argumentaron que serán transferidos, dado que ambas entidades no son de beneficencia y que la normativa vigente establece que deben serlo.

Vale recordar que dada la inestabilidad laboral que conlleva trabajar en el estacionamiento medido, puesto que no son empleados directos de la Comuna, el sector está en un estado de carencia absoluta en materia de seguro y cobertura médica.

Además, en este contexto, en lo cotidiano tienen múltiples problemas que dificultan su tarea, ya que no reciben respuestas por los problemas que se les presentan con los dispositivos que sirven para emitir los tiques de cobro que deben realizar.

A esto se suma también la falta de equipos, que deja a más de una decena de trabajadores por día sin posibilidad de trabajar.