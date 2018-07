Estatales en alerta por los recortes en todas las órbitas

Desde ATE Corrientes manifestaron su preocupación por el impacto del ajuste en la estabilidad laboral de los trabajadores contratados de los tres niveles del Estado. Además, alistan una adhesión a la movilización nacional por Agricultura Familiar.

“Nos mantenemos en estado de alerta y movilización por la preocupante situación”, manifestó a El Litoral el secretario general de ATE Corrientes, Feliciano “Chano” Romero, quien habló de un escenario difícil para los estatales nacionales, provinciales y municipales. El gremialista señaló la incertidumbre que generó el decreto presidencial que establece que no se tomarán más empleados, lo cual podría desencadenar en cesantías masivas de contratados.

Según expresó, hay preocupación entre los trabajadores de las oficinas nacionales. En Corrientes afectaría a un gran número. En esta situación se encuentra, por ejemplo, una treintena de agentes de la Dirección Nacional de Vías Navegables, cuyos contratos se renuevan a fin de año.

A nivel nacional, en tanto, según informó el gremialista, son aproximadamente 7 mil los agentes que podrían estar afectados. Esto implica más de 200 mil personas, si se tiene en cuenta el grupo familiar golpeado.

Romero, además, señaló que están siguiendo de cerca los anuncios de ajuste a las provincias. Ayer se difundió que el recorte para Corrientes alcanzará los 3.420 millones de pesos.

Romero también mencionó el reciente decreto del gobernador Gustavo Valdés que autoriza ahorrar un 20 por ciento de los gastos no esenciales en todos los ministerios. Vale recordar que en su última reunión de gabinete, el mandatario provincial les pidió austeridad a los ministros.

“Nos están extrapolando la crisis. Esto implica menos puestos de trabajo, menos salarios. Estamos viendo la situación porque no es fácil”, indicó el gremialista.

Romero dijo que la preocupación alcanza a los trabajadores municipales, no sólo de Capital sino también de algunas localidades del interior. Esto se debe a que el ajuste también asomará en las comunas.

Por otra parte, el Plenario de los Trabajadores se reunirá la próxima semana para definir medidas. Los estatales alistan una movilización para el 26 de julio, en respaldo de los trabajadores de Agricultura Familiar que fueron desplazados del monotributo social. La semana pasada estos realizaron un “verdurazo” en Buenos Aires y ahora se plegarán distintas organizaciones y se realizará una movida nacional.