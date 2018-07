Hugo Paulino Sánchez, un xeneize correntino de vuelta por el pago

Victor Sugastti

deportes@ellitoral.com.ar

La extensa y rica historia de Boca Juniors en el fútbol argentino tiene algunas páginas reservadas para un correntino que en la década del setenta dejó su oficio de albañil para sumarse a las filas juveniles del Xeneize y tener una fugaz aparición en la Primera División del club de la ribera, con un título incluido: aquel torneo Metropolitano de 1976.

Se trata de Hugo Paulino Sánchez, actualmente con 63 años y radicado en Luján (Buenos Aires), quien visitó Corrientes como uno de los ex jugadores invitados al Espacio de Boca Juniors en la Feria Provincial del Libro.

Sánchez, a la edad de 16 años, dejó Corrientes para buscar nuevos horizontes en Buenos Aires: trabajó como albañil hasta que le ofrecieron probarse en Boca, club donde fichó y debutó en 1975, con 20 años. Tuvo una fugaz y exitosa aparición en Primera, y en el Superclásico del 26 de octubre de 1975, por el torneo Nacional, donde convirtió el gol del 2-1 definitivo sobre River Plate y, previamente en ese mismo torneo, también anotó otro tanto para el triunfo 4-3 frente a Racing.

En total disputó 38 partidos en Boca, obtuvo el título Metropolitano de 1976, aunque al poco tiempo debió marcharse del club. Continúo su carrera en Newell’s, Independiente Santa Fe (Colombia), San Lorenzo, Sarmiento y Olimpo.

En una entrevista con El Litoral, Sánchez relató que “estoy muy emocionado de volver a Corrientes. Ahora estoy radicado en Luján y con mi señora tenemos un negocio de venta de ropas. Pero dejé un rato la tienda para venir a Corrientes. Acepté la invitación y me vine”.

El ex delantero xeneize se encontraba en el Espacio de Boca Juniors junto con Enrique Hrabina, defensor que vistió los colores del club de la ribera en la década de los ochenta. “Acá estamos, contando anécdotas que muchos por ahí no saben o ya olvidaron”, remarcó.

Sánchez repasó su llegada al club xeneize: “En ese tiempo había muchos provincianos que intentaban probar suerte en Buenos Aires y yo también lo hice: tenía 17 años cuando intenté jugármela por algo realmente grandioso y gracias a Dios y a la Virgen lo pude lograr.

Yo llegué en 1972 y tres años después, con 20 años, ya debutaba en la Primera en un club donde pude conocer cosas impresionantes: me cambió la vida, conocí otro mundo”, recordó. “Lo mejor fue conocer a gente como (Antonio) Rattín, (Norberto) Madurga, (Antonio) Roma, que eran mis ídolos. De chico yo juntaba sus figuritas y tenerlos al lado mío, ni ahora mismo lo puedo creer”, relató.

“En la Mutual que tiene Boca a algunos los puedo ver aún y me tratan con mucho cariño. Yo todavía no lo puedo creer y les digo ‘cada vez que los veo a ustedes no puedo evitar emocionarme’, y se ríen. Son buenas personas”, agregó.

En ese viaje al pasado, Hugo Paulino relató que “de Corrientes recuerdo vivamente el club Peñarol, que ahora ya no existe y hay departamentos en ese lugar. Caminar hasta la cancha de Lipton, donde pasé mis tiempos de juventud y ver la puerta del club me trae recuerdos, ya que viví acá tantas cosas lindas”.

“La avenida Alberdi, que termina en el cementerio, donde yo pude hacerme de mis primeras monedas llevando agua y un poco de arena a las tumbas. Así comencé a ganarme la vida. Era duro, pero está en uno cambiar y querer aspirar a más. Yo lo logré, porque tuve la sana intención y ganas de progresar”, rememoró. “Yo la pasaba mal y me dije ‘esto tiene que cambiar’, y quien debe cambiar primero es uno y así lo hice. A los chicos correntinos les digo que crean en sus sueños, que se pueden hacer realidad: me pasó y lo transmito, hay que tener fe en lo que se hace”, destacó.