La próxima semana ejecutarían tareas en el viaducto Santa Rosa

La semana venidera, personal de Vialidad Nacional iría hasta el puente Santa Rosa para verificar in situ el estado de la estructura. No obstante, desde el organismo manifestaron a este diario, que no hay riesgo de que colapse la estructura.

“En principio lo que hace falta es sellar juntas y realizar unas tareas de bacheo”, indicaron. Tras lo cual acotaron que ahora harían unos trabajos paliativos hasta que se completen los trámites destinados a realizar otros trabajos en ese viaducto.