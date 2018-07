Riachuelo: en la Fiesta de Santa Librada instaron al cuidado del medio ambiente

Riachuelo celebró ayer a su patrona, Santa Librada, por lo que durante la jornada hubo varias actividades que tuvieron como epicentro la misa presidida por el vicario de la arquidiócesis, José Billordo, quien siguiendo el lema de la fiesta, instó al cuidado del medio ambiente y a poner lo comunitario por sobre lo personal.

Durante el mediodía se desarrolló un almuerzo comunitario y luego un festival folclórico en el que actuaron conjuntos de la localidad, la academia de baile municipal y agrupaciones gauchescas que hacen que esta fiesta tenga mucha identidad y la gente que visite la localidad viva una celebración muy familiar.

Posteriormente, con la participación del intendente Martín Jetter se realizó la tradicional procesión por las calles principales de la comuna, en la cual los devotos acompañaron a su santa patrona, para luego finalizar los festejos con la misa y el sorteo del bono contribución.

Durante la homilía, Billordo aludió al último documento del papa Francisco sobre la santidad y dijo que es algo que “lo vive uno acá, cada día, a cada momento. La santidad no se compra, no se gana con la propia fuerza”. Y sostuvo que “cuando está lo propio, lo de uno, desaparece la dimensión de la comunión, de la comunidad” y reconoció que “desaparece el cuidado de la casa común”.

Además exhortó a que “la santidad nos tiene que llevar a la conversión” y explicó que ésta “siempre es novedad, es algo nuevo que uno encuentra en el camino, en el andar. Estamos reunidos, terminando nuestra fiesta y tiene que haber algo nuevo. Lo propio de Dios es generar algo nuevo. Uno no puede volver a la casa como si fuese que no pasó nada, seguir como veníamos”.

Además, según lo transmitido por FM San Cayetano, Billordo subrayó que “vive la santidad el que tiene la capacidad de escuchar, perdonar, animar, alentar, dar oportunidad, de detenerse, y de ese modo podemos cuidar la casa común”.

Regularización

Desde el Municipio se informó que durante la semana pasada el Jefe comunal acompañó a la comisión de la capilla Santa Librada a una reunión en la Legislatura provincial, a fin de avanzar con el proyecto de donación del predio de la capilla a fin de regularizar la situación dominial.