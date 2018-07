Sauce despidió a su amigo, el doctor Juan Rogelio Obregón

En el Día del Amigo, Sauce despidió a quien numerosos pobladores consideran que era el amigo de todos, el doctor Juan Rogelio Obregón. Es que sin importar el día, el horario y si el paciente tenía o no recursos económicos, él durante más de la mitad de su vida estuvo al servicio de la comunidad. Hace más de una década fue declarado Ciudadano Ilustre y el nuevo sector del hospital, que se inauguró tiempo atrás, fue bautizado con su nombre. Sin embargo, señalan que “todo lo que se pueda decir o los homenajes que le puedan rendir, siempre será poco para un ser humano y profesional, extraordinario”.

Nació el 30 de abril de 1935 en Felipe Yofre y tras egresar de la Facultad de Medicina de la Unne como médico clínico, hace 53 años, arribó a Sauce. Una localidad del Sur provincial en la que no sólo compartió sus días con su esposa, Nenia del Carmen Barboza, y sus hijas, María Itatí y María del Carmen, sino con todo aquel que necesitara de sus conocimientos médicos.

“Nunca se tomó vacaciones, siempre estaba en el hospital”, expresó a El Litoral una sauceña que al igual que muchos pobladores -en distintas etapas de su vida- fue atendida por el doctor Obregón.

“No había día ni horario en el cual no estuviera disponible”, añadió. Pero esta misma manifestación -con diferentes palabras- fue realizada tanto por habitantes consultados por este medio como por quienes se expresaron a través de las redes sociales al enterarse ayer del deceso del doctor Obregón.

Su partida se produjo en horas de la madrugada. En sus últimos días estuvo internado precisamente en el Hospital Santa Rosa, el lugar que era casi su segundo hogar porque allí trabajó durante medio siglo.

Desde que arribó a la localidad y hasta el 2015 se desempeñó como director del centro de salud.

“Amaba su profesión, nadie en el pueblo puede decir que él le embromó cinco centavos. Una persona a la que era imposible no quererla”, aseveraron desde otra familia sauceña. Precisamente, por ese aprecio de la comunidad hacia el doctor Obregón, el Concejo Deliberante en el 2007 lo declaró Ciudadano Ilustre.

Mientras que en el 2015, cuando se inauguró un nuevo sector en el hospital, fue bautizado con su nombre. Prueba de ello es la placa en la cual quedó grabado “Doctor Juan Rogelio Obregón”.

Son cuatro palabras compuestas con 24 letras, pero para los sauceños identifican a quien consideran como el amigo de todos. Un ser extraordinario que vivirá para siempre en la memoria de quienes alguna vez lo conocieron.