Vaz Torres: “No se trata de una resignación de recursos, sino de equilibrio fiscal”

n El ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, salió ayer a aclarar sobre un posible recorte de $3.400 millones que debería realizar la Provincia para ayudar a la Nación a alcanzar el equilibrio fiscal. “No se trata de una resignación de recursos, sino de que haya una convergencia hacia el equilibrio fiscal de la Nación”, explicó.

“Esto recién empieza, se está apostando a tratar de lograr algún acuerdo para impactar esta cuestión en el Presupuesto que viene”, dijo en declaraciones a Radio Sudamericana. “No nos olvidemos de que el ministro de Economía ha dicho que se sobrecumplieron las metas de este año y si las cuestiones hasta fin de año continúan de la misma manera, la discusión se presentaría con relación a los compromisos que hay que cumplir con el Fondo Monetario Internacional, pero los acuerdos se tendrían que dar frente a la confección del Presupuesto del año que viene. Por eso se comienzan ahora las conversaciones para ver si se logra un acuerdo con todas las jurisdicciones”, detalló.

“No se trata de una resignación de recursos, lo que se trata es de que haya una convergencia hacia el equilibrio fiscal de la Nación y lógicamente las decisiones que la Nación tome en materia presupuestaria, todas las erogaciones, las inversiones que hará desde su Presupuesto impacta en el territorio de todas las provincias, porque cuando hablamos de cuestiones sociales, de infraestructura, lógicamente cualquier cuestión no financiada genuinamente en el funcionamiento del Estado nacional impacta en las provincias también”, agregó.

“Lo que está discutiendo Nación con las provincias es de qué manera se puede establecer algún parámetro que no lesione la equidad y el equilibrio entre las jurisdicciones, fundamentalmente en lo referido a los gastos discrecionales, aquellos que decide la Nación per se y que tiene impacto en las provincias”, insistió.

“Tenemos discusiones sobre montos globales, aún no se ha llegado al nivel de las jurisdicciones, el Gobierno nacional está discutiendo -de todos los programas que posee- cuáles son aquellos en donde se puede optimizar, qué se puede financiar con otra fuente, dónde están los que pueden ser sustituidos por otros, cuáles son los programas que pueden ser transferidos a las provincias para que estas los administren más eficientemente de lo que puede hacer Nación; estamos en ese nivel de discusión”, añadió el titular de Hacienda.

“Se entiende el nivel de ansiedad, pero hay que tener mucha cautela, manejarse con mucho cuidado y responsabilidad porque detrás de esto está la gente que toma decisiones, que puede llegar a entender mal, se pueden paralizar ideas de consumo, de inversión, también para los empresarios. Es decir, las expectativas tienen que ser cubiertas una vez que se lleguen a todas las conclusiones y que se establezcan los acuerdos, si es que existen”, señaló.

“La novedad se dará a partir de los anuncios que haga el Presidente, que hagan los gobernadores. Por el momento, estamos todos discutiendo a ver cómo se resuelve la cuestión, pero no hay por ahora ningún tipo de precisión, ningún acuerdo estampado sobre esta cuestión”, subrayó.

“Recordemos las expectativas que existían sobre el Pacto Fiscal que firmamos el año pasado y las cosas que se decían sobre cómo iba a impactar en Corrientes. Muchos afirmaron cosas que en la realidad de hoy son distintas. Algunas otras fueron aciertos, pero tenemos que manejarnos con el diario del lunes, una vez que esté todo concluido”.

“Se reúnen los gobernadores, aproximan alguna decisión, luego la bajan a los ministros para el análisis técnico, luego hacemos una devolución sobre esa información y se sigue avanzando sobre otras cuestiones; entra a jugar obviamente la cuestión política, pero no se trata de una cuestión de afinidad o no, como en la época del kirchnerismo donde se planteaba: si sos amigo te doy todo lo que vos quieras y más también, y si pensás distinto, te reviento y te saco todo, aún lo que te pertenece”, recordó.

“Estamos en una época distinta donde se trata de lograr acuerdos, esta es la metodología. Tenemos que observar que tenemos dificultades muy grandes por parte de la Nación y que, en el caso de Corrientes, estamos trabajando con instrucciones muy precisas del Gobernador e intentando, entre todos, encontrar una salida de manera que todas estas cuestiones que ocurren a nivel nacional no tengan un impacto severo en nuestra provincia”, destacó.