Victoriano y Regatas esperan la respuesta de Paolo Quinteros

El armado del plantel de Regatas Corrientes para la próxima temporada de la Liga Nacional de Basquetbol depende de la decisión que tome Paolo Quinteros sobre su continuidad en la institución. Así lo reconoció ayer el entrenador Lucas Victoriano que hará su debut en el Fantasma.

“Paolo es un jugador súper importante. No es lo mismo que esté o que no esté, y si él decide continuar en el equipo -porque ya tiene la propuesta del club en sus manos- sería un gusto para mí; si decide que no, tenemos que buscar un jugador con características de anotación. Por eso es que está un poco paralizado el final de la construcción del equipo”, señaló el ex integrante de la denominada Generación Dorada.

“En el mercado argentino ya no hay tantas posibilidades como Paolo, así que si no continúa deberíamos ir al mercado extranjero y ahí sí hay muchos, una cantidad enorme de agentes llamando diariamente. Jugadores hay, no hay que asustarse, pero hay que elegir a aquellos que puedan aportar lo que el equipo pueda necesitar”, agregó el tucumano en declaraciones que realizó al programa La Red Deportiva.

Hasta el momento, Regatas cuenta con Jonatan Treise, Juan Pablo Corbalán (juvenil) y Marco Giordano (juvenil) en la base; Juan Pablo Arengo (escolta U23); Eric Thomas (alero); Fabián Ramírez Barrios, Javier Saiz y Tayavek Gallizi como internos.

En el caso de renovar Quinteros en Regatas (sería su octava temporada), además llegarán dos extranjeros para cubrir los puestos de alero y pivote. En tanto que si Paolo decide emigrar, serán tres los foráneos que desembarcarán en el Fantasma.

Respecto a las incorporaciones realizadas hasta el momento, Victoriano sostuvo: “Cuando Jonatan (Treise) salió al mercado fue un aliciente para todos porque estábamos buscando un jugador que pueda complementarse con Giordano y con Corbalán, que pueda guiarlos, que pueda enseñarle cosas. Es una Liga donde la experiencia tiene mucho que ver, no solo tirar los pibes a la cancha, no hay que desesperarse”.

Mientras que sobre Gallizi afirmó: “Lleva unos años intentando sacar la cabeza. Lo conozco de Quimsa, es un jugador al que le gusta mucho el trabajo y es cuestión de tiempo para que pueda ser protagonista de la LNB”.

En cuanto a su fisonomía de juego, afirmó que “todos los jugadores van a participar del rodaje, todos se deben sentir importantes y no tenemos que depender de un jugador, que el grupo sepa darle forma a un equipo. En ese contexto, los juveniles van a tener minutos de calidad, es una decisión que tomó el club y yo la comparto”.