22 de julio

Por Juan Carlos Raffo

Corría el año 1845... y se producía un nuevo bloqueo franco-británico a Buenos Aires. Corrientes volvía a pensar en expectativas superadoras para su economía.

Los almirantes extranjeros estaban convencidos de que con el bloqueo recuperarían la libre navegación de los ríos y con ello comerciar libremente con Entre Ríos, Corrientes y Paraguay.

Los almirantes Deffaudis y Ouseley detuvieron la escuadra de Brown y luego abordaron el “San Martín”, exigiendo la entrega de todos los marinos franceses y británicos que estuvieran embarcados.

Los extranjeros no admitían la presencia de Manuel Oribe en la presidencia de la Banda Oriental y eran conscientes de que el bloqueo no iba a doblegar a Rosas, pero no estaban errados al pensar que, apelando a la fuerza, lograrían abrir la libre navegación de los ríos argentinos hasta el Paraguay.

Así decidieron apoyar al general Paz que estaba al frente de las milicias en Corrientes y alentar la segregación de esta provincia y la de Entre Ríos del resto de la República.

La única ventaja material que lograrían sería la apertura de los ríos a sus comercios. Intereses que importaban tanto a Francia e Inglaterra como a Corrientes y Entre Ríos. “La República oprimida y la emigración argentina tenían puestos los ojos en Corrientes.

El ejército Libertador de Lavalle y los de Paz, y la Liga del Norte habían hecho proezas de valor, sucumbiendo al fin sin resultado alguno.

El tirano omnímodo paseaba sus legiones exterminadoras por todo el territorio, menos Corrientes, que las esperaba de a pie con su gran bandera al viento, y ¡asombraba tanta fortaleza y daba esperanza tanto valor! Iniciadora de la noble empresa, era todavía la única gallarda y viril para sostenerla, cual si la tierra hubiese brotado legiones sin fin, al fecundo riego de la sangre de sus mártires” (Manuel F. Mantilla).