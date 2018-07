Desembarco a la selección con apoyo gremial

El recorrido de Menotti como entrenador comenzó en 1970. ¿Dónde? En Newell’s. El clásico rival, dado que César siempre estuvo relacionado con Rosario Central. Después pasó a Huracán de Parque Patricios y de allí pegó el salto a la Selección Argentina en 1974. Logró el título en el Mundial de Argentina 1978 con la selección mayor, el campeonato juvenil en Japón 1979 y se despidió en 1982 luego de la Copa del Mundo que se disputó en España. Allí se dio el gusto de conducir técnicamente a Barcelona de España, Boca Juniors (en 2 etapas), Atlético Madrid, River Plate, Peñarol de Uruguay, Selección de México, Independiente (3), Sampdoria de Italia, Rosario Central y los clubes mexicanos Puebla y Tecos.

— Pero, ¿cómo fue su desembarco al equipo nacional?

— “Tuve una suerte terrible para entrar a la Selección Argentina. Ingreso a la selección con el respaldo de un dirigente gremial, Lorenzo Miguel, que lo conocí de casualidad. Porque (David) Bracuto, que era el presidente de Huracán y que después fue a la AFA, no tenía el poder político para imponer un entrenador que tenía 32 o 33 años, si bien era cierto que había salido campeón con Huracán, discutirle a River o a Boca la imposición de un DT era difícil”.

Menotti no tiene dudas: “Estoy convencido de que el peso de Lorenzo hizo que me nombraran. Después tuve un enorme dirigente que me permitió cumplir con todos los proyectos elaborados y presentados. Me permitió armar selecciones para jugar en todo el interior del país, siempre gratis. Los futbolistas nunca cobraron premios y las recaudaciones se donaban”.

Durante ese recorrido por el territorio nacional con la Selección, que pasó por la cancha de Lipton, “lo que busqué era hacerle entender a los futbolistas a quiénes estaban representando. Un día bajamos en Comodoro Rivadavia y había no menos de 500 pibes vestidos de blanco con banderitas de argentina. Le miraba la cara a los jugadores y recuerdo como si fuera hoy la cara que tenía (Osvaldo) Ardiles como diciendo ¿y esto qué es? Así fueron mentalizándose para disputar el Mundial”.

La actuación en Rusia:

“Una consecuencia”

Respetuoso y crítico, así se expresó César Luis Menotti respecto a la actuación de la Selección Argentina conducida por Jorge Sampaoli en el reciente Mundial de Rusia 2018. “Nunca hay que hacer análisis desde la tristeza y no me sumo a pisar a los protagonistas. Me atrevo a decir que es una consecuencia. El fútbol argentino vive una desculturización hace 30 años. Del 90 en adelante, la AFA pasó del lado de los grandes negocios. Esperemos que esto sirva para cambiar el enfoque y para que el técnico aprenda”.

En su perspectiva, agregó: “Para que algo futbolístico resulte, se necesita ensayo. No se puede estar jugando partidos con diferentes formaciones. El fútbol no es mover fichitas. Porque si yo te pongo acá, vas a ver que entre una fichita y el central hay 4 dedos, pero en la cancha son 40 metros, entonces en los dibujitos estamos todos juntitos, pero en la cancha es otra realidad. Si no se ensaya, no se puede. Uno de los principales errores fue no consolidar el equipo en los tiempos necesarios para poder competir en un Mundial”.