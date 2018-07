Disímiles dificultades para los punteros en la división superior

En los dos habituales escenarios (Hércules y Centro de Educación Física Nº 1) que utiliza la Asociación Correntina de Fútbol de Salón se cerrará la la décimo quinta fecha del torneo Apertura para la primera división A y la décimo séptima del ascenso.

Los punteros del certamen superior, Complejo Oriana y Bañado Norte, con 23 puntos cada uno, jugarán en cancha de Hércules. Oriana se medirá con el colista 17 de Agosto (1), el único equipo que todavía no ganó en la competencia, por su parte Bañado Norte tendrá como rival a Nacional (17).

En tanto que Victoria (22) buscará seguir sumando de a dos cuando juegue contra Pinta Futsal (12).

El extenso programa de encuentros para hoy es el siguiente:

Club Hércules: 8.45 (C) Hebraica vs. Barrio 17 CFS, 11.00 (C) Deportivo Sur vs. Juniors, 12.00 (C) Acero Puro vs. Libertad, 12.00 (C) Imperio vs. Cofradía, 13.00 (B ) El Decano vs. Aberturas Nordeste, 14.00 (B) Talleres vs. Islas Malvinas, 15.00 (B) Gafa vs. Porto FS, 17.00 (B) Milenium vs. Deportivo Cichero, 18.00 (A) Marmolería vs. San Jorge, 19.30 (A) Complejo Oriana vs. 17 de Agosto, 21.00 (A) Primos vs. Cruz Diablo y 22.30 (A) Bañado Norte vs. Nacional.

Cancha Centro de Educación Física Nº 1: 8.45 (C) Aplanadora vs. Deportivo Perú, 11.00 (C) Juan de Vera vs. Los Troncos, 12.00 (C) Submarino vs. Hotel Hawai, 13.00 (C) Centauro vs. El Santos, 14.00 (B) Jaguares vs. Barrio San Martín, 18.00 (A) Real Unión vs. Comunicaciones, 19.30 (A) Victoria vs. Pinta Futsal, 21.00 (A) Olimpia vs. Deportivo Fénix, 22.30 (B) Santa Teresita vs. Mayorista y 23.30 (B) Sportivo Corrientes vs. San Benito.