Duros conceptos hacia Tapia

Siempre frontal, César Luis Menotti no se guardó nada frente al anuncio por parte de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) de instalar un centro de captación y entrenamientos en Marbella, España. Radio Mitre dio a conocer un audio del exdirector técnico de la Selección Argentina (1974-1982) en el que critica con dureza a la dirigencia encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.

“Hoy, cuando me levanté, vi que la AFA había comprado un predio en Marbella; no lo podía creer. Hablé con un amigo de Rosario y me dijo que los clubes no tenían agua, que Central Córdoba estaba en manos de cuatro mafiosos, y estos compran para buscar a los Messi en Marbella. Yo dije: ¿quién compró esta mansión? Porque dicen que los jugadores van a tener que entrenarse más allá que acá. Pero, ¿cuáles son los cracks que tiene Argentina afuera que no haya acá?”, señala el comienzo del audio que transcribió el diario La Nación.

Menotti prosiguió: “Es terrible esto, me da vergüenza, me dan ganas de irme a la mierda, de irme a vivir a Uruguay. Esto no se puede aguantar. ¡Gastaron una fortuna en un predio en Marbella! Entonces el entrenador puede armar una selección europea y los que están acá, que se jodan. No lo puedo creer. cuando vi eso ya me empecé a sentir mal, ya me dieron ganas de agarrar un revólver y matarlos”.

“Nadie dice cuánto salió y nadie lo menciona. ¿Por qué no le dan esa plata a las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, de Chacarita? No comprar en Marbella una mansión con un campo de entrenamiento... no se puede creer esto”, finalizó.

La ira de Menotti se produjo al enterarse de que Tapia visitó las instalaciones del Marbella Football Center con el fin de establecer, a futuro, una sede de reclutamiento y entrenamiento en Europa.

La fundación de la sede sería mediante un convenio de colaboración y su principal función será para la captación, asesoramiento y entrenamiento de las jóvenes promesas albicelestes que residan en todo el viejo continente, de acuerdo al comunicado que dio a conocer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el pasado 17 de julio.

La nota también señala que de esta manera la Selección Argentina tendrá un lugar fijo en España para utilizar en cualquier momento durante las giras o preparaciones de cara a las competencias.

El imponente centro está anclado en Marbella, a 60 kilómetros del aeropuerto de Málaga. Cuenta con 4 campos de once de césped natural, 2 canchas de 9, también de grama natural, gimnasio de última generación, vestuarios de primerísimo nivel, salas de reuniones y todas las comodidades para desarrollar una gran preparación.