En comparación con 2017, la Coparticipación creció un 45% en el primer semestre

De acuerdo a los datos del mes de junio, el monto recibido por las provincias en concepto de Coparticipación y Leyes Especiales alcanzó los $108.221 millones, presentando un crecimiento del 51,7% respecto al envío de fondos durante el mismo mes del año anterior, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Para Corrientes el crecimiento fue del 45,8%.

Este año, la coparticipación contiene un envío por compensación a las provincias en un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos resultante de la eliminación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y del destino de la recaudación total del Impuesto al Cheque a la Anses, de acuerdo al Consenso fiscal firmado entre las provincias y el Estado nacional. En el mes de junio la compensación enviada a las provincias fue de $1.393 millones.

Si se tiene en cuenta el efecto de la inflación sobre los fondos enviados a las provincias, la coparticipación durante el mes de junio registró un incremento de 17,1% en términos reales.

Analizando los valores correspondientes a los primeros seis meses del año, se aprecia que el consolidado provincial recibió $503.185 millones en concepto de coparticipación y leyes especiales. Dentro de estos envíos se encuentra la compensación fruto del consenso fiscal, que se ubicó en $7.910 millones. El crecimiento registrado durante los seis primeros meses del año fue de 46,2% en términos nominales y 15,6% en términos reales. Por otra parte, resulta pertinente mencionar que San Luis fue la provincia que presentó el menor crecimiento interanual ya que, al no firmar el Consenso Fiscal, no recibió fondos en concepto de compensación, lo que castigó el crecimiento de su coparticipación.

Para el resto de provincias el cronograma de restitución de precoparticipación se determinó de forma gradual. De aquí surge el segundo factor que explica el crecimiento de la coparticipación: la devolución anual de tres puntos de precoparticipación adicionales a lo restituido el año anterior, que provocan un crecimiento adicional en los fondos recibidos de alrededor de 3,8 puntos porcentuales adicionales, lo que se explica por la evolución de la recaudación propiamente dicha. No obstante, existen otros factores que generaron un incremento en la coparticipación superior al promedio en dos jurisdicciones: Buenos Aires y Caba. En el caso de Buenos Aires el crecimiento extra estuvo explicado por los cambios en la distribución de impuestos generados a partir del Consenso Fiscal, notablemente en lo que se refiere al impuesto a las ganancias y el desarme de los fondos y asignaciones específicas que surgían del mismo y en los cuales la provincia no participaba. Este componente generó un incremento adicional de 16,6% en la coparticipación respecto al primer semestre del año pasado.