Frases menottistas

“Esta patente que presentamos me da muchas satisfacciones pero tengo otras cosas para ponerme contento. Yo vi llorar pibes cuando un día mi viejo tiró una pelota nueva a la cancha; eso me da alegría”.

“El escenario, que es la cancha, lo construye la gente con su alma; ¿cómo puede ser que no se le dé importancia? Como será de trascendente el fútbol que tiene escenarios para 50 o 60 mil personas, mientras que por ejemplo el (teatro) Colón llega a 3 o 4 mil tal vez”.

“El fútbol del interior fue maltratado históricamente. En una posición de riqueza, los clubes grandes se sirven del futbolista del interior. Los traemos, los ponemos en la cancha y después los vendemos. Esta situación se repite a lo largo de toda la historia del fútbol”.

“Entre público y espectador hay una gran diferencia. Si toca una orquesta de tango me siento público. Si hay un ballet soy un espectador porque no lo entiendo, me siento a mirar el espectáculo y pregunto. Ultimamente los escenarios del fútbol han sido invadidos por los espectadores y el público se está alejando porque no está bien lo que observa”.