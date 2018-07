Menotti: “El DT debe atacar las mentiras evidentes que destruyen la profesión”

Por Fernando Barreto

El ex jugador y ex entrenador de fútbol César Luis Menotti pasó por la región y dejó algunos mensajes claros para entender su filosofía de juego que pretende imponer en el deporte de la pelota. “Tenemos que ser terriblemente severos en destruir las mentiras evidentes”, sentenció en una parte de su alocución en la sede del Círculo de Periodistas Deportivos del Chaco. “Como decía Montalbán (Manuel Vázquez), no hay verdades absolutas pero sí mentiras evidentes. Si nosotros denunciamos las mentiras evidentes, vamos a ir acercándonos a algunas verdades, que no son absolutas pero que son verdades”, explicó.

Según su visión, “el fútbol fue manoseado” y remarcó: “Saltó al mundo de los grandes negocios. En las conducciones no se visualiza más que el éxito del equipo y se produjo una invasión de entrenadores cómplices, así como hay grandes técnicos comprometidos que no ganan nada, que apenas les alcanza para comer, hay otros que forman parte de la estructura del mundo de los negocios”.

En su monólogo que se extendió por espacio de casi una hora, aunque aclaró que “no estoy preparado para hablar de esta manera porque el fútbol nace para debate”, agregó: “En la vida del entrenador, las mentiras evidentes lo envuelven de tal manera que si no está preparado, hasta por momento lo hacen creer que es Dios”.

Los dibujos tácticos son una de las cosas que no comparte Menotti. “Vamos a denunciar que es mentira que el 4-4-2, el 4-3-3 o el 2-3-5 sirven para definir al fútbol. Escucho a entrenadores decir que en el primer tiempo jugamos un 4-4-2 y en el segundo pasamos a un 4-1-2-3. Eso no es verdad, parecen números telefónicos y no fútbol”.

“Un equipo de fútbol es como una orquesta. El sonido lo determina el entrenador. Nosotros vamos a tocar así, vamos a jugar así, pero debe tener el conocimiento para demostrarle al jugador el porqué vamos por este lado. Yo propongo algo y lo tengo que demostrar en la cancha. Cuando la idea está ensayada y está fuerte, el futbolista pasa a tener compromiso y obligaciones que son las que sostienen la idea”.

Las situaciones del juego quedan resumidas en “cuatro acciones: defender, recuperar la pelota cuando la tiene el adversario, gestar y definir las jugadas. Hay jugadores para cada función, o para dos o para tres. Esa es una tarea del entrenador, encontrarles la mejor función. Después cada entrenador define con qué equilibro quiere armar sus equipos. El fútbol es espacio, tiempo y engaño porque yo debo liberar una zona engañando al rival para que vaya para otra”.

Después de negarse en varias oportunidades, tomó la decisión de avanzar con la Escuela de Entrenadores que lleva su nombre y que tiene su sede en Sarmiento de Resistencia. “Es un sueño que lo concretamos con mucho compromiso. Lo que quiero sostener es compromiso con el fútbol y la formación de entrenadores para mantener una cultura, porque el fútbol es un hecho cultural”.

El rosarino, de 78 años, comentó: “Esta escuela de entrenadores no resuelve la vida de un entrenador, por eso la queremos enfocar desde el debate de todas las ideas, acá no hay una idea que no se analice, que no se debata. En referencia al juego del fútbol, hay oposición entre nosotros (los técnicos), no estamos preparando entrenadores para que tengan la idea futbolística de los que dirigimos la escuela. Los vamos a preparar para que aprendan, estudien y se capaciten constantemente. El único tiempo que acompañará al hombre hasta la muerte es el aprendizaje. Nosotros queremos que desde la instrucción aprendan más de este juego y sigan creando cosas para que todos sigamos aprendiendo”.

Técnicos y dirigentes

“El Flaco”, como se lo conoce a Menotti en al ámbito del fútbol, sostuvo que “lo primero que hay que tener es un buen dirigente. Un entrenador tiene que ayudar al presidente de un club a que entienda qué es esto. Si no hay buenos dirigentes es imposible tener buenos entrenadores porque no los dejan actuar. Cuando las estructuras son malas, el proyecto no avanza”.

“Hablar de preparar un maestro es lo mismo que preparar a un entrenador”, sentenció. “Nosotros tenemos que ser muy severos en esto y tener mucha presencia. El compromiso para mí y mis colegas (Rubén Rossi, ex jugador de River Plate y entrenador de divisiones menores, y Fernando Signorini, preparador físico) es muy grande. El mayor inconveniente que se tiene para formar a los jóvenes es el dirigente. Pareciera que hay que transformarlos en unos robotitos que simplemente jueguen bien para ver si ganan los partidos. Es increíble e inadmisible esa relación en el proceso se crecimiento del joven”.

Relación futbolista -

simpatizantes

La reciprocidad entre el futbolista y los aficionados es considerada vital por parte del ex jugador de Rosario Central, Racing, Boca, New York (Estados Unidos), Santos y Juventus (estos dos últimos de Brasil. “El entrenador tiene que tener la claridad y el compromiso para la formación de un joven. Entiendo que todos son profesionales y quieren ganar dinero, yo lo hice, pero nunca se debe perder el compromiso directo de inculcar a los jugadores la relación afectiva que deben sostener con el público”.

“El futbolista tiene que tener conciencia de lo que significa esa relación. He escuchado mil veces: yo no juego para la tribuna, pero yo sí quiero jugar para eso. Jugar para ganar, para la tribuna porque yo pertenezco a la misma”, resaltó quien viene de un club de amigos y laburantes del ferrocarril en Fisherton, en su Rosario natal.

Menotti insistió en un concepto: “Un equipo debe estar comprometido con su público, debe sentirse feliz en la cancha y esa relación no puede ser mercantilizada por la prensa. Claro que se gana plata, lo mismo hace Serrat. Qué me importa a mí si Serrat gana un millón de dólares cuando se sube a un escenario, lo que sí me molestaría es que se disfrace de otra persona para llevar más gente o haga algo diferente a lo que siempre realizó”.