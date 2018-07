Otro robo en la zona Norte recrudece los reclamos por mayor seguridad

A pesar de las reuniones vecinales y el trabajo en conjunto que vienen llevando a cabo con el Ministerio de Seguridad, los vecinos de los barrios Bañado Norte, Aldana y Pompeya vuelven a reclamar mayores medidas, ante un nuevo robo que se produjo en un domicilio particular, donde delincuentes detectados por las cámaras de seguridad de la propiedad, sustrajeron algunos elementos, tras saltar el portón para acceder a la vivienda, ubicada en Gobernador Gallino al 100.

“Fue la noche del jueves, si bien escuché algunos ruidos en el portón, muchas veces los mismos se producen cuando las personas pasan, pero hoy (por ayer) me dí cuenta de que faltaban las sillas”, dijo el damnificado a El Litoral.

“Al notar que me faltaban 30 sillas plásticas, me fijé en las cámaras y pude ver cómo los delincuentes se escaparon sobre la calle Gobernador Gallino e ingresaron al pasaje Beruti”.

Y en este contexto, los vecinos de la zona indicaron además que en diferentes esquinas de las barriadas los arrebatos son constantes, no sólo por la falta de patrullaje sino también que esos lugares se convierten en puntos estratégicos para el delito dada la falta de iluminación total, como en Gobernador gallino y Juncal.