Privados del área de servicios cerraron mejoras del 25%

Trabajadores del sector privado y del área de servicios cerraron paritarias con aumentos que en promedio oscilan el 25 por ciento, algunos de ellos, con activación de cláusula gatillo y de revisión. Bancarios, mercantiles y telefónicos de Corrientes percibirán mejoras tras acordar semanas atrás.

La Asociación Bancaria cerró paritarias al 31 de diciembre. En un principio había logrado un incremento del 15 por ciento, luego de una serie de medidas de fuerzas, más mejoras en varios ítems. Además, establecieron una cláusula de revisión, teniendo en cuenta el Indice de Precios al Consumidor (IPC nacional) y la evolución de la actividad económica en el país. Finalmente, con un dólar alto y con una proyección de inflación por encima del 15 por ciento, firmaron un acuerdo con Adeba, que en Corrientes nuclea a los bancos Macro y Entre Ríos, para incorporar un 5 por ciento.

Luego, con el decreto del Gobierno Nacional que autorizaba subir un 5 por ciento (superior al 15 por ciento original), se avanzó en las conversaciones con las demás cámaras que nuclean a entidades bancarias. La semana pasada terminaron de cerrar con todos los sectores, incluyendo a los bancos privados internacionales y a los públicos, como así, al Banco Central.

La mejora se abonará con los haberes de julio, es decir, en agosto. Además, la semana pasada los bancarios acordaron la actualización de las grillas, es decir, el ajuste por adicionales y por su día. Estos recibirán en noviembre un bono de 25 mil pesos, según confirmó a El Litoral el secretario general de la Asociación Bancaria de Corrientes, Juan Lescano.

De esta manera, el piso de un bancario que recién inicia es de 27 mil pesos. En Corrientes, hay mil empleados en el sector. El sindicalista explicó que si bien cerraron un acuerdo anual por un 20 por ciento, no se descarta que en septiembre se vuelva a activar una cláusula de revisión, ya que se proyecta una inflación anual del 30 por ciento. “Seguramente nos volveremos a reunir y hablaremos de un 10 por ciento”, señaló.

Por otra parte, los trabajadores telefónicos cerraron la semana pasada un preacuerdo por un 27 por ciento anual. Ahora resta su homologación en el Ministerio de Trabajo de la Nación para la semana entrante.

“Logramos perforar la barrera del 25 por ciento y se otorgará un bono equivalente a un aguinaldo”, expresó a El Litoral el secretario adjunto del Sindicato Telefónicos de Corrientes, Rodolfo “Tito” Cerdán. El gremio local es conducido por Alberto Solís y está adherido a Foeesitra.

El preacuerdo paritario contempla una clásula de revisión de acuerdo con el IPC nacional para noviembre de 2018 y para marzo de 2019. Por lo que no se descarta se avance en ese sentido, dadas las proyecciones de una inflación anual del 30 por ciento o más. El documento será avalado esta semana por los sindicatos jurisdiccionales.

Otro de los sectores que cerró en julio fueron los mercantiles. En Corrientes es uno de los ámbitos con mayor cantidad de trabajadores.

A nivel nacional, la federación que nuclea a los mercantiles, luego de acordar un incremento del 15 por ciento anual, activó una cláusula de revisión la semana pasada que elevará el salario un 25 por ciento este año.

El nuevo acuerdo prevé un incremento del 3 por ciento en octubre, otro 3 por ciento en noviembre y un 4 por ciento en enero de 2019. Por lo pronto, estas mejoras no serán acumulativas.