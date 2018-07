Reclamo de conductores de ambulancias

El Sindicato de Conductores de Ambulancias de Corrientes (Sicacor) pidió una audiencia con el gobernador Gustavo Valdés a los fines de avanzar con el proyecto de ley de reconocimiento como conductores de ambulancias. Rechazan la Resolución 1274 porque, según interpreta, quedarían fuera del sistema de cobro de arancelamiento por no contar con recibo de sueldos. “Los trabajadores de salud trabajarían como prestatarios” y cuando “prescinda del servicio te quedás afuera, sin reconocimiento de los años entregados al Estado”, expresó a través de un mensaje difundido a la prensa el secretario general de Sicacor, Walter Araujo. “Los trabajadores que no tienen recibo de sueldo no cobrarán o se harán monotributistas”.