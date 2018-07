Taragüy cayó frente a Sixty en la última acción del encuentro

En el partido destacado de la jornada sabatina del torneo Regional NEA de rugby, Sixty de Resistencia le ganó a Taragüy 24 a 18 con un try penal sancionado por Héctor Morales, después de repetir varias veces un scrum, en el cierre del cotejo de la séptima fecha.

El juego fue equilibrado y de bajo goleo, principalmente porque los pateadores estuvieron con baja efectividad. Taragüy tuvo un mejor arranque y abrió la cuenta con un penal de Benítez Hardoy.

Promediando la etapa inicial, Julio Pineda quebró la defensa correntina y se metió en el ingoal para darle la ventaja a Sixty. Luego la conversión y un penal de Juric le darían al local una diferencia mayor. Nuevamente Benítez Hardoy marcó un penal y acortó la diferencia a cuatro puntos.

Las fricciones e infracciones fueron una constantes. Taragüy sufrió la amonestación de Giménez antes de cerrar el primer tiempo y de Sanabria a los 6 del complemento. Esta situación fue aprovechada por Sixty y a través de Pineda llegó al try.

Algunas variantes en el pack visitante le dieron aire al ataque a Taragüy. Fue así que luego de una jugada de varias fases pegadas a las formaciones, de la mano de Julian González García llegó el try que marcó el camino de la reacción.

Sixty perdió un pilar por amonestación y minutos más tarde a un centro. En este caso, el que no desaprovechó la diferencia numérica fue Taragüy y otra vez con los delanteros llegó a una nueva conquista para pasar a ganar 18 a 17 con 10 minutos por jugar.

Los pateadores marraron penales factibles y el marcador se mantuvo por la mínima diferencia. Sixty no se resignó y Taraguy, que sufrió la amonestación de Cinat, se limitó a defender.

El árbitro Morales marcó un scrum para el local a cinco metros del ingoal frente a los palos. Después de hacer repetir varias veces la formación y por considerar que el infractor fue el equipo correntino decidió sancionar un try penal que le dio el triunfo al local.

Sixty pasó ahora al segundo lugar de las posiciones desplazando de ese lugar a su vencido.