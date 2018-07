Corrientes cayó en el debut frente a Santa Fe en el Argentino de Mayores

Fue debut con derrota para Corrientes en el 84º Campeonato Argentino Masculino Mayores de Selecciones que se inició ayer en Misiones. Por el grupo 1, el representativo provincial perdió por 85 a 71 ante su sombra negra de los últimos tiempos, Santa Fe.

El equipo de López Ríos realizó una buena tarea en los primeros tres períodos, jugándole por momentos de igual a igual a los santafesinos, pero en el tramo decisivo se quedó sin respuestas.

Los primeros minutos Corrientes estuvo muy errático en el cesto rival, hasta que Olivetti pudo quebrar el maleficio con un simple 4-1 abajo, con tres minutos en el reloj. Luego de una volcada de Caffaro que puso el marcador 11-5 para Santa Fe, que obligó a un pedido de tiempo muerto por parte de López Rios, el equipo correntino corrigió errores y con una bomba de Torné se puso a un doble, aunque el cuarto se llevó su rival, por muy escaso margen.

El segundo segmento arrancó a puro triple de ambas formaciones, siguiendo el juego equilibrado en el marcador. López Ríos rotó el plantel buscando quebrar al rival, y lo terminó de cristalizar con fuerte defensa y un par de bombas de Arengo que le posibilitaron igualar en 29, con dos minutos en el reloj. Sin embargo, Santa Fe cerró mejor el parcial con un lanzamiento de larga distancia de Solari para irse al descanso largo con cinco puntos de ventaja.

El tercer cuarto fue de ida y vuelta y, en el golpe por golpe, Santa Fe llegó a establecer una máxima de diez puntos (47-37). Corrientes, empujando con Arengo, Torné e Insaurralde pudo achicar distancias. Sin embargo, el rival con un efectivo Fernández desde los 6.75 volvió a dispararse y López Ríos se fue a la pausa, porque el piso de diferencia era un síntoma de preocupación. Pudo acomodar sus líneas, pero no fue suficiente y Santa Fe cerró el tramo arriba por ocho puntos.

En su afán de descontar la diferencia, Corrientes perdió el orden en el último cuarto, y Santa Fe de la mano de Caffaro (17) tomó una diferencia irremontable (72-54), con tres minutos de juego para el final.

Con gran orgullo, el representativo provincial pudo limar algunos puntos, pero no fue suficiente, y Santa Fe pudo quedarse con la primera victoria en el certamen.

En tanto esta tarde, desde las 19, Corrientes buscará reivindicarse enfrentando a La Pampa por la segunda fecha del grupo 2.

Resultados

Grupo 1 (en Eldorado)

Mendoza 65 - Córdoba 77 y Tucumán 78 - Entre Ríos 88. Al cierre jugaban Neuquén - Chaco.

Grupo 2 (Posadas)

La Pampa 75 - Buenos Aires 88 y Santa Fe 85 - Corrientes 71. Al cierre jugaban Misiones - Formosa

Programa para hoy

Grupo 1

16.00 Chaco vs. Mendoza

18.30 Tucumán vs. Entre Ríos

21.00 Neuquén vs. Chaco

Grupo 2

16.30 Formosa vs Santa Fe

19.00 Corrientes vs. La Pampa.

21.30 Buenos Aires vs. Misiones.