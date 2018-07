Habló la madre del atropellado por Fabio Correa: “Lo dejó tirado como a un perro”

La madre de Federico Rearte, el joven de 22 años que falleció tras ser atropellado en la madrugada del sábado, en el partido de Moreno, por Fabio Correa, hijo del diputado por Unidad Ciudadana, Walter Correa, habló en medio del velatorio y denunció que lo dejó “tirado como a un perro”.

Norma reveló al canal de noticias TN que se enteró de los detalles del accidente cuando iba hacia el velatorio: “Yo me enteré recién ayer a la tarde de que el que había atropellado a mi hijo y lo había dejado tirado como cualquier perrito era Fabio Correa, hijo de un diputado nacional”.

La mujer aseguró, asimismo, que no conoce al acusado, pese a las versiones que indicaban lo contrario, y agregó: “Uno puede tener un accidente, es humano, pero si pasa, te bajás. El se fue impunemente, arregló todo lo que quiso y después como cualquier hijo del poder se entregó”.

La madre de la víctima se mostró convencida de que durante el tiempo que estuvo prófugo, Correa arregló todo lo que precisaba para salir mejor parado ante la Justicia.

“Atropelló a Fede, mi hijo. Yo soy una guerrera y vamos a visibilizarlo. Quiero que se lo juzgue como a cualquier hijo de vecino, no como a un hijo del poder. Vamos a trabajar para que la corta vida de 22 años de mi hijo no haya sido en vano”, aseguró.

Norma también recordó a su hijo como “un pibe muy querido”, al que le gustaba jugar al fútbol y que era hincha de Racing. “Anoche esto se llenó de pibes”, dijo sobre el velatorio.

Además, la mujer describió el momento en que le llegó la noticia sobre lo que había ocurrido: “Me enteré por la novia de Fede. El se había juntado con sus amigos y estaba yendo a buscar a la novia. La Policía la llamó a ella, que fue primero. Cuando llegué, mi hijo estaba tirado en la vereda como un perro. Estuvo tirado más de dos horas como un animal, no nos dejaron hacer nada hasta que llegó la ambulancia”.