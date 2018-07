Las Leonas golearon a España en su debut en el Mundial

La Selección argentina de hockey sobre césped, Las Leonas, arrancó con una goleada en la Copa del Mundo que se disputa en Londres, al vencer por 6 a 2 a España, en el partido que se jugó en el Parque Olímpico Reina Isabel.

El arranque del equipo argentino no fue el ideal, ya que España se puso en ventaja, pero las dirigidas por Agustín Corradini supieron darlo vuelta con contundencia antes del descanso.

Los goles albicelestes fueron obra de Julieta Jankunas, Paula Ortiz (2), Agustina Albertario, Delfina Merino y Noel Barrionuevo, en tanto que Carola Salvatella y Beatriz Pérez marcaron para las españolas.

Las Leonas, que buscan en Londres el quinto podio consecutivo y el tercer título mundial de su historia tras Perth 2002 y Rosario 2010, volverán a presentarse el miércoles, desde las 14 (hora argentina), ante Alemania, que debutó con victoria por 3-1 sobre Sudáfrica, el otro rival del Grupo C.

Argentina no perdía un partido oficial frente a España desde los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 (1-0) y llegó a este encuentro con el antecedente de haberle marcado 33 goles a su adversario en los últimos diez enfrentamientos entre ambos.

Argentina formó con Belen Succi; Agustina Habif, Bianca Donati, Noel Barrionuevo; Magdalena Fernández Ladra, Florencia Habif, Lucina von der Heyde, Rocío Sánchez Moccia; Martina Cavallero, Delfina Merino y María José Granatto.

Luego ingresaron Trinchinetti, Alonso, Albertarrio, Ortiz, Jankunas y Gomes Fantasia.