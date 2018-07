Lista ganadora de la Aoem se reúne con Tassano y pedirá pago de deudas

A menos de un mes de concretadas las elecciones en el gremio municipal, hoy a la mañana habrá un primer encuentro entre la lista ganadora y el jefe comunal Eduardo Tassano. Será a modo de presentación, pero aprovecharán a realizarse algunos planteos, como insistir con el pedido de pago de las deudas que existen en concepto de aporte patronal que asciende a más de dos millones de pesos.

La comisión electa liderada por Rodolfo Medina (secretario general) se sentará a dialogar con el intendente capitalino y uno de los temas a tratar tiene que ver con los aportes que no están siendo girados al gremio. Hace unos 10 días, los referentes de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem), acompañados por miembros de la Comisión Normalizadora, hicieron público el reclamo de los fondos que no estaban llegando y cómo esta situación complicaba el cumplimiento de las obligaciones del sindicato con prestadores, personal y afiliados.

“Vamos a tener una reunión con el titular del Ejecutivo comunal y queremos pedirle que nos pague lo correspondiente al aporte patronal que asciende a alrededor de 2.500.000 pesos”, anticipó a este medio Walter Gómez, secretario gremial electo.

Aseguran que el pasado viernes los normalizadores recibieron un pago parcial de parte del Municipio en concepto de “aportes de los bonos”, pero existe aún el pasivo antes mencionado que debe saldarse.

“Queremos que este tema se resuelva, caso contrario, cuando asumamos en octubre vamos a tener que enfrentar un desbarajuste económico”, reflejó.

Aseguran, que además de este tema en particular, se reunirán en los próximos días con los normalizadores para acordar el porcentaje de aumento salarial que se solicitará cuando se reabra la mesa paritaria en agosto, y también definir otros pedidos que se harán respecto a condiciones laborales y de garantías de estabilidad.

“Hay puntos del acuerdo celebrado a principio de año que aún no se cumplieron como la entrega de ropa y herramientas de trabajo que en algunos casos es fundamental. Por ejemplo, se dieron casos de personal de Higiene Urbana que fueron llevados por delante porque no tenían chaleco refractario”, explicó.

Otro punto a tratar cuando se reanude la negociación tiene que ver con los pases a planta permanente que aún están en proceso de revisión. “Queremos saber cuándo va a finalizar esta tarea y que va a pasar después”, explicó Gómez, además de señalar que es algo que sigue preocupando a los trabajadores.