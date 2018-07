Los cambios también impactan al transporte

Tanto el incremento en los precios de los combustibles como en otros insumos y la inflación golpean a los distintos sectores del transporte locales, quienes deben atravesar por una situación complicada para poder mantener su rentabilidad y no ver perjudicado sus actividades comerciales. Mientras que, desde la cámara que nuclea a los transportistas de cargas, señalaron las dificultades para trasladar los constantes incrementos de precios de los hidrocarburos, desde la remisería y los taxis locales indicaron que se encuentran analizando la posibilidad de actualizar sus tarifas durante el próximo mes para no ver tan retrasada su rentabilidad.

Desde la Cámara de Empresas del Transporte Automotor de Cargas (Cetac) manifestaron anteriormente que a pesar de la libertad existente en materia de competencia y mercado, algunos sectores no pueden trasladar los nuevos costos al valor de la tarifa debido a la incidencia en el valor del flete en la actividad, por lo que deben continuar resignando rentabilidad en el marco de los constantes cambios económicos.

Por otra parte, tanto los remiseros como los taxistas se encuentran alistando sendos incrementos tarifarios para el próximo mes. Mientras que desde la Asociación de Remiseros de Corrientes señalaron que para agosto el valor de la bajada de bandera pasará de $33 a poco más de $35, aunque resta definir el precio final; en tanto desde la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC) explicaron que el valor mínimo del viaje se incrementará en un 10% para el próximo mes pasando de los $30 actuales a $33.