Mano dura y mesianismo: Bolsonaro, el candidato más temido, se lanzó en Brasil

Apoyado en citas bíblicas, con promesas de lucha contra la corrupción y por el restablecimiento del orden y la seguridad, el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, el candidato más temido de todos para las elecciones de octubre en Brasil, fue confirmado hoy como aspirante presidencial del pequeño Partido Social Liberal (PSL), en medio de un variado público que reunió a personas de clase media, terratenientes conservadores, evangélicos, militares, e incluso simpatizantes del presidente norteamericano, Donald Trump.

“No soy el salvador de la patria; quien va a salvar la patria somos todos nosotros. Necesitamos elegir a alguien honesto, que tenga a Dios en su corazón y que sea un patriota”, resaltó Bolsonaro, de 63 años, un ex paracaidista del ejército que aunque lleva 27 años en el Congreso se presenta como antiestablishment y propone reformar por completo la política de Brasil.

Las encuestas de cara a los próximos comicios ubican a Bolsonaro en un primer puesto, con un 19% de las intenciones de voto en el escenario más probable de que al candidato favorito, el encarcelado ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), con un 30% de las preferencias, no se le permita competir (la ley electoral prohíbe que un condenado en segunda instancia dispute un cargo electivo). Detrás de él se colocan la ecologista Marina Silva, de la Red Solidaridad (Red), con 15% de respaldo; el ex gobernador del estado de Ceará Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT), con 10%; y el ex gobernador del estado de San Pablo, Geraldo Alckmin, con 7%.

Sobre el escenario del Centro de Convenciones Sul América, de Rio de Janeiro, Bolsonaro fue ovacionado por unos 3000 seguidores que le gritaban “¡Mito! ¡Mito!” y aclaraban a la prensa que nadie les pagó para asistir al evento. En los últimos años, con la crisis política y económica que sufrió el país, Bolsonaro se convirtió en un fenómeno en las redes sociales por sus fuertes declaraciones en contra de los políticos tradicionales, la mayoría de ellos acusados de ilícitos por la Operación Lava Jato. El, en cambio, resalta siempre que no ha sido salpicado por denuncias de corrupción y, que lo que Brasil necesita es un líder de mano dura como él, que defiende la última dictadura militar (1964-1985).