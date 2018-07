San Patricio apabulló en el complemento

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

San Patricio cumplió con los pronósticos y superó holgadamente a Centro Cazadores de Misiones 79 a 17, en uno de los cotejos disputados ayer que sirvieron para cerrar la séptima fecha del torneo Regional NEA de rugby.

El encuentro fue parejo hasta casi finalizar el primer tiempo. En el cierre de ese período San Patricio marcó dos tries y en el complemento fue un monólogo del equipo correntino que visitó 8 veces el ingoal contrario.

Centro Cazadores, que está sufriendo en cada presentación en su regreso a la zona campeonato, se plantó bien en el arranque del cotejo. Intentó cerrar el juego con la pelota cerca de las formaciones y trató de jugar lejos de su zona de anotación.

El equipo misionero sorprendió a los dos minutos con un try anotado por Miguel Franco.

San Patricio en casi todo el período inicial tuvo pocas veces el control de la pelota, pero cuando la recuperó desplegó a sus jugadores a lo ancho de la cancha y aprovechó los huecos en la defensa misionera. Así llegaron las conquistas de Juan Ruíz Díaz (2) y Nahuel Vidal.

La última incursión ofensiva de Centro llegó a los 34 minutos del primer tiempo cuando Lisandro Rindel interceptó un pase, se hizo dueño del balón y corrió hasta abajo de los palos.

Allí, en el minuto 34 con el marcador 19 a 17 favorable al local, terminó el buen accionar visitante, porque antes de llegar el descanso, San Patricio consiguió dos nuevos tries mostrando el buen manejo de manos en el juego desplegado. Ruíz Díaz apoyó un nuevo try (tercero se su cosecha personal) y Santiago Luque marcó el segundo.

Los cuarenta minutos restantes fueron sin equivalencias. San Patricio se adueñó de la pelota y cada vez que se lo propuso llegó al ingoal contrario.

Los tries, 8 en el complemento, se fueron sucediendo gracias a las variantes que mostró en el ataque a partir del cambio en el personal y la contundencia para aprovechar la endeblez defensiva del contrario.

La visita sintió el desgaste físico y sufrió los golpes anímicos en cada avance correntino. Terminó desdibujándose y padeció otra derrota abultada.