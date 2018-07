Denuncian presiones para imposibilitar la realización de un evento sobre aborto legal

Informaron que reservaron, en primer lugar, el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNNE. Esto lo hicieron siguiendo los trámites administrativos correspondientes, y luego de la difusión de la actividad cancelaron la solicitud alegando que están haciendo "refacciones" en el lugar.

Por otra parte, contrataron el salón privado ubicado en calle Junín 765, señando el lugar, y luego de la difusión de la actividad, cancelaron la ocupación del espacio.

A partir de estos hechos dialogaron con la prensa y leyeron un documento en repudio a las "presiones" que se están viviendo.

El comunicado completo:

Desde el Colectivo de Mujeres Organizadas de Corrientes convocamos a esta conferencia de prensa para denunciar que aquellos sectores que se oponen a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, no sólo se manifiestan en contra de los derechos de las mujeres y los cuerpos gestantes, sino que también están interfiriendo gravemente en el desarrollo de las actividades que realizamos en el marco de discusión pública sobre la legislación argentina en la materia, que se viene llevando adelante desde el mes de abril en el Congreso Nacional.

Desde hace un par de semanas venimos preparando un Conversatorio por el Aborto Legal, con el acompañamiento de la Campaña Nacional, a ser realizado en la ciudad de Corrientes este sábado 28 de junio a las 10 am, donde referentes de los ámbitos artísticos, periodísticos y políticos participarán en pos de visibilizar que esta es una lucha carácter federal en la Argentina.

Pero el accionar violento y antidemocrático del sector opositor está atentando contra la organización del mismo, ejerciendo presiones para que en los lugares que se nos habilitan para realizar el evento nos cierren las puertas una vez que encaramos las tareas de difusión y prensa, en clara manifestación de censura y persecución ideológica,

En primera instancia el Conversatorio iba a ser realizado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNNE. Luego de haber recibido la autorización, conseguida mediante el cumplimiento del camino administrativo que la institución estipula para hacer uso del Aula Maga. Al día siguiente de lanzada la convocatoria a través de redes sociales y medios locales, se comunican las autoridades informando que se estarán realizando “refacciones” y que el espacio no estará disponible, a pesar de que se nos había asegurado que no había inconveniente alguno.

Ante la falta de seriedad y la falta de respeto por parte de las autoridades de FACENA, contactamos con un espacio privado, el Salón Victoria Plaza ubicado en Junín 765. Hicimos un contrato con la empresa, abonamos la seña solicitada y reservamos el local. Nuevamente, luego de comenzada la difusión de la nueva ubicación del evento fuimos informadas que el local no estará disponible para la actividad, a pesar de habérsenos confirmado la disponibilidad.

Denunciamos que la universidad pública cierre las puertas al debate, ya que el Conversatorio por el Aborto Legal tiene intenciones claras de difundir el contenido de una ley que nuestro senado nacional debatirá en el recinto este 8 de agosto próximo.

La actitud de la universidad pública atenta contra la formación ciudadana y el acceso a la información. Hecho lamentable en un espacio que debiera asegurar la pluralidad, la libertad y garantizar las herramientas para la construcción de pensamiento crítico, debiendo estar a la altura de los acontecimientos históricos, como lo es la lucha por la ley de aborto libre, seguro y gratuito.

A esto se suma la censura de la red social Facebook, que dio de baja el evento promocional del conversatorio, desnudando la maniobra de estos grupos, que llamaron a denunciar anónimamente el evento. Una actitud necia ante una realidad palpable a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Las mujeres abortaron y abortaran. Nosotras ponemos la discusión en los ejes de acceso a la salud pública y la responsabilidad del Estado ante las muertes por abortos inseguros.

Esto sólo evidencia las presiones del poder político de los sectores antiderechos que pretenden acallar las voces de quienes bregamos por la cobertura de una ley que proteja la vida de las personas gestantes. Lamentamos profundamente las actitudes de persecución, pero no vamos a retroceder un solo paso en la búsqueda de conquista de nuestros derechos. Lo acontecido en esta última semana demuestra de qué lado se manifiesta la violencia y la censura.

Será Ley.