Ante el posible cobro de plus, bioquímicos abren la negociación con obras sociales

Luego de que el consejo directivo del Colegio de Bioquímicos de Corrientes advirtieran que podrían cobrar un plus, ante los diversos factores económicos y la falta de consenso en la actualización de los costos de las obras sociales, informaron que en esta semana se reunirán con el Consejo Consultivo para analizar la situación.

“Esta semana tenemos una reunión con el Consejo Consultivo, de ahí dependerá como avancemos”, indicó a un medio radial, el presidente del Colegio de Bioquímicos, Miguel Acuña.

En el marco de la entrevista, Miguel Acuña precisó que deben revisar 70 convenios con obras sociales. “Las que no renegocien se perjudicarán. Para las prepagas, para las gremiales, para el Pami y para Ioscor también se aplica el modelo de convenio. El diálogo debe darse”, afirmó.

En otras palabras de las negociaciones que tendrán lugar en la semana dependerá el futuro cobro del plus en obras sociales o prepagas.