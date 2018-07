Cuatro destinos alrededor del  mundo para escaparse en julio

1. Islas Gili, Indonesia

El Sudeste Asiático siempre está entre los destinos ideales de los viajeros, sin embargo Indonesia es el lugar ideal para el mes de julio. Además de las obvias razones playeras para conocer este increíble sitio, el archipiélago de las 17.000 islas es el único país del la región que goza de un clima seco en esta época del año. Por ello, si las vacaciones de julio lo permiten la escapada ideal apunta playas de arena fina y blanca sin probabilidades de lluvia, en las Islas Gili, un pequeño archipiélago de tres islas ubicadas junto a Bali. Aunque todas ellas son conocidas por sus preciosas playas y aguas turquesas, cada una tiene una “personalidad” especial. Así, en Gili Trawangan encontrarás más restaurantes y hoteles y un ambiente más juvenil. En Gili Meno y Gili Air, en cambio, se ven muchas más parejas disfrutando del relax absoluto, que solo se interrumpe por la emoción de nadar con tortugas a apenas unos metros de la orilla.

2. San Diego, Estados Unidos

Las entradas a la Comic Con de San Diego, uno de los más importantes de su género en el mundo, se agotaron hace semanas, lo que no quita que merezca la pena llegar hasta la metrópolis más sureña de California durante este mes. Para empezar, cuenta con 112 kilómetros de playas donde lucirse, hacer surf y mostrar músculos. Para continuar, tiene uno de los shows pirotécnicos más espectaculares del 4 de julio. Y para rematar, el Gaslamp Quarter cuenta con una de las concentraciones de bares más animadas de la Costa Oeste que, durante estas fechas, ofrece una curiosa mezcla de glamour hollywoodiense y frikismo.

3. Córcega, Francia

Si estás planificando unas vacaciones en julio y necesitas tu dosis de playa, pero también una mezcla de cultura y actividades con mayor grado de acción, la isla francesa de Córcega puede ser una estupenda opción. Ubicada en la Costa Azul, destaca no solo por sus playas, sino por sus paisajes de bosques y montañas, que ofrecen múltiples oportunidades de senderismo. Por ejemplo, la GR20 (Grande Randonée) ha sido catalogada como una de las rutas más bonitas de Europa. Para esos días de sol y mar que quieres, no puedes dejar de dedicar un día a la playa de Saleccia, con más de un kilómetro de arena dorada y poca afluencia de público gracias a su difícil acceso. Otro paradisíaco lugar de Córcega es la playa de Santa Giulia, con aguas transparentes y poca profundidad debido a su forma de lago.

Una de las mejores maneras de conocer Córcega es con un coche de alquiler. Así podrás conocer lugares tan bonitos como Cap Corse (la Península del Cabo Norte), seguir desde Bastia hasta Saint-Florent y luego atravesar el Desert des Agriates hasta llegar a Calvi, una preciosa ciudad con una ciudadela situada en lo alto de una colina. Después puedes continuar hacia Porto, Corte, Ajaccio y Propriano, en el caso de que tengas pensado hacer unas vacaciones en julio de al menos 10 días de duración.

4. Koh Samui, Tailandia

Debido a su particular geografía, en el Golfo de Tailandia es donde menos llueve del país durante julio. Koh Samui es la más grande de las islas del golfo y la segunda en extensión, así que no faltarán planes que hacer. Por ejemplo, la playa de Chaweng es la que suele elegir el público más joven, con más ganas de fiesta. Sin embargo, si se busca algo más relajado, las playas de Maenam o Silver Beach son mucho más pacíficas. No solo eso, en Koh Samui tienes la oportunidad de practicar un montón de deportes acuáticos como el kayak o el paddle board, visitar el Wat Phra Yai, que alberga una enorme estatua de Buda de 12 metros de altura, o dar el salto al Parque Marino de Ang Thong, un paraíso tailandés que pocos se animan a visitar.

Para llegar, podrás hacerlo en un vuelo directo a Koh Samui desde Bangkok, pero es más económico si lo haces desde el Aeropuerto de Surat Thani, al que llegan multitud de vuelos de aerolíneas low cost, y luego tomar un barco rápido hacia la isla.

