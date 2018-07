Desde el touch

Roberto Capará

deportes@ellitoral.com.ar

Arriba Chaco. Después de muchos años, por primera vez, los equipos de la ciudad de Resistencia comandan en grupo la tabla de posiciones del torneo Regional del Nordeste. Encabeza el lote un compacto Curne, escoltado por el siempre animador, Sixty y el recuperado Regatas Resistencia, luego de que el año anterior debió pugnar por la permanencia en la categoría.

Después, los correntinos. El múltiple campeón en los 90-2000, Taragüy, es el que sigue a los de la vecina orilla, luego de sufrir su tercer traspié; el sábado y sobre la hora ante Sixty, que usufructuó un try penal con margen para la discusión, en momentos en que los “Cuervos” vencían por un tanto. Seguidamente se ubica San Patricio, que llegó a la mitad de la tabla tras apabullar a la cenicienta, Centro Cazadores de Posadas. El 79 a 17 es más que elocuente y así, la escuadra “Santa” se recuperó del traspié que, con amplitud, sufrió siete días atrás ante el endemoniado Universitario.

Canario silbador. Curne, defensor del título, es protagonista de una campaña con una solvencia superior a la del año anterior. Lo refrendó con la obtención de la ronda Ascenso en el Torneo del Interior Argentino (TIA) y lo ratifica en cada uno de los encuentros que disputa a nivel regional. El sábado exhibió su poderío frente a Aranduroga, venciéndolo por 40 a 17. Con esta caída, los “Cebras” pasaron a ocupar el penúltimo lugar de la tabla junto con Aguará de Formosa y Capri de Posadas.

En el Renacer. Regatas Resistencia cumplió el año pasado la peor campaña de su historia, tanto que debió lidiar con un cotejo para asegurar su permanencia en la categoría superior tras haber ocupado el último puesto en la tabla. Con triunfos ajustados frente a Taragüy, Aguará y Capri, fue fortaleciendo su performance para escalar al tercer lugar, detrás de Curne y Sixty, equipos estos que se enfrentarán el sábado en la cancha del líder.

Ese try penal. El cotejo entre Sixty que, volvió a lucir la camiseta tradicional (blanca con una franja azul algo más oscura, tipo Gimnasia y Esgrima La Plata), se definió con un try penal originado en un scrum 5 frente a la “hache”, luego de cuatro intentos anulados por explotar las primeras líneas. En el determinante, el referí, Héctor Morales, quien volvió a arbitrar en la categoría superior, estimó que hubo una infracción de los “Cuervos”, la cual dio lugar al try penal. La jugada dejó margen para la polémica dado que no había proyección de try en momentos cuando se disputaba la ovalada bajo la formación de los delanteros.

Fortaleza. Con un penal, hubiese definido la situación. Claro, bajo los palos, con un “kick a place” la victoria hubiese igualmente favorecido a la escuadra chaqueña, que dominó merced a la fortaleza de los corpulentos forwards, lo que cambió en el complemento y, con dos tries merced al empuje en sendos mauls, Taragüy logró revertir el guarismo, hasta la definitiva acción relatada.

Paiubreño Jaguar. En los últimos cotejos hubo debuts en la selección Jaguares. En el último encuentro, jugó en el tramo final del cotejo disputado en Sudáfrica, Juan Pablo Zeiss, militante en equipos de Buenos Aires. Pero en la ciudad de Mercedes de nuestra provincia, no olvidan que tuvo un paso en sus comienzos por el club Pai Ubre.