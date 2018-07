El “Kun” se mostró acompañado y la princesita se descargó

Karina “La Princesita” compartió una filosa reflexión en Instagram sólo horas después de que su ex pareja, Sergio “Kun” Agüero, se mostrara con una misteriosa morocha al ingresar a una fiesta privada en Hollywood. Las imágenes del futbolista acompañado por una joven a quien la prensa inglesa caratuló como “la misteriosa dama de negro” no tardaron en llegar a la Argentina. Y así, mientras que el delantero disfruta de sus vacaciones en Estados Unidos, su ex novia se enteró de que se mostró en público con quien sería su nueva pareja. “Uno no cambia. Uno evoluciona. A veces queriendo, a veces sin darse cuenta y otras a la fuerza. Si todo lo vivido, todo lo bueno y todo lo malo que pasaste, te hizo quererte como te querés, respetarte como te respetás, hacer que te respeten como te hacés respetar, dejar ir a lo que te hace mal, aunque ese mal permanezca ahí, molestando y haciendo daño; ser lo que sos hoy y sentirte como te sentís hoy, a todo lo vivido y a Dios, Gracias”.