Harán una audiencia pública para conocer el uso de medios convergentes

Estrenada en 2012, la Defensoría del Público es un organismo nacional creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios), con el objetivo de proteger a las audiencias de radio, televisión y otras plataformas o medios de comunicación, información y entretenimiento. A modo de garantizar el derecho de los ciudadanos a una comunicación democrática, la entidad no sólo recibe y canaliza reclamos de personas particulares o entidades, sino que también busca conocer la opinión de los usuarios en cuanto al consumo de medios.

Es por esto que la Defensoría realiza audiencias públicas en distintas provincias, divididas por regiones, y este viernes 3 de agosto será el turno de Corrientes como parte del sector del Nordeste. El tema a tratar será específicamente acerca de los medios convergentes, aquellos que brindan los mismos contenidos que la radio y la televisión, pero son emitidos por otras plataformas o medios. “Nosotros venimos de ver la tele y la radio, y ahora aparecieron Netflix, Spotify y otras plataformas que te permiten consumir productos audiovisuales”, puntualizó a El Litoral el responsable de prensa de la entidad nacional, Augusto Torello.

El referente del organismo explicó que los correntinos interesados podrán participar de esta audiencia pública inscribiéndose vía Internet, “para que nos puedan contar sus experiencias y sus propuestas”. “En base a esto podemos trabajar en pos de cómo regular, no en el sentido de poner trabas, sino cómo garantizar que esa comunicación sea respetuosa de las audiencias”, manifestó.

Con esta información, la Defensoría se encarga de buscar la manera de que estas plataformas no infrinjan alguna norma o violenten derechos de los usuarios. “Pasa con algo muy simple que es el horario apto para todo público, el cual la radio y la TV lo tienen regulado, pero Internet no. En Youtube ponés la reproducción automática y un pibe puede caer en cualquier cosa en cualquier momento”, ejemplificó Torello.

La audiencia pública se realizará en el Campus Universitario Sargento Cabral de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), más precisamente en el Aula 1 del edificio ubicado en Sargento Cabral 2001. Los interesados en anotarse pueden hacerlo por medio de la página web www.defensadelpúblico.gob.ar.