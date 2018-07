Las 62 Organizaciones evalúan acciones en el PJ

Las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas retomarán las actividades este viernes a las 19 tras el receso invernal y avanzarán con el análisis de acciones políticas dentro del PJ correntino. El encuentro de la mesa de conducción ampliada se realizará en la sede del Sindicato de Gastronómicos, por calle Catamarca.

Durante el encuentro no se descarta la presencia de dirigentes peronistas del ámbito provincial, según informó a El Litoral el secretario gremial de la mesa de conducción ampliada de las 62 Organizaciones, Rodolfo “Tito” Cerdán.

Allí se buscará reafirmar la postura de las 62 de no participar de actividades que no sean convocadas por órganos partidarios, es decir, de índole orgánica, dado que trabajan en un llamado a la unidad. También requerirán que las autoridades convoquen al Congreso partidario. Este es un pedido que también replicó en el Foro de Intendentes del PJ. No se descarta un llamamiento para noviembre.