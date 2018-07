Proyectan una nueva terminal de  cruceros para Buenos Aires en 2022

El interventor de la Administración General de Puertos (AGP), Gonzalo Mórtola, confirmó que en 2022, la ciudad de Buenos Aires tendrá una nueva terminal de cruceros, con una mejor integración urbana y con una capacidad que podría superar los actuales 12.000 pasajeros por día. Los pliegos de la licitación estarán para fin de año y la obra como máximo debería demorarse cuatro años.

“Estamos trabajando hace un año y medio en el rediseño del puerto de Buenos Aires y en escribir los pliegos (de condiciones). Esto se hace con toda la comunidad portuaria, no sale directamente de la administración pública, para poder ser facilitadores de las actividades que se tienen que desarrollar en el puerto”, explicó Mórtola durante el Foro de Inversiones en Turismo (INVERTUR).

Nueva concesión

Según publicó Hosteltur Latinoamérica, la concesión de la terminal de cruceros Quinquela Martin vence en 2019, aunque se extenderá hasta 2020 como las del resto del puerto, pero la AGP ya está trabajando y mostrando ante inversores los planes de trasladarse a la Dársena A, “un lugar privilegiado que está bajo un proceso urbanístico enorme, y apuntamos a que ahí esté la terminal de cruceros”. Si bien Gonzalo Mórtola reconoció que la actual terminal se encuentra en buenas condiciones, reiteró que el problema que presenta es que “está muy mal ubicada y lo que queremos es que los turistas lleguen al puerto y se comuniquen con la ciudad”, sobre todo teniendo en cuenta que los cruceristas suelen gastar 135 dólares por día en la ciudad que visitan.

Según comentó la intención es que la nueva terminal de cruceros sea multifuncional. “Apuntamos – indicó– a tener también actividades educativas, culturales, y no solo recibir cruceros tradicionales, sino también transporte fluvial de pasajeros, tanto internacional como local, que es algo que se está impulsando mucho tanto desde el Ministerio de Transporte, como el de Turismo y desde la Subsecretaria de Puertos”.

Mórtola agregó un detalle central. No será el estado nacional el que invierta en la terminal y luego concesione, sino que serán los privados: “Estamos lanzando los pliegos y hay muchos interesados en invertir en la terminal”. La adjudicación será en 2020 y mientras se construye, se operará en la actual terminal de cruceros.

Abiertamente dijo que las compañías MSC Cruceros y Royal Caribbean mostraron interés en construir una nueva terminal, como ya lo están haciendo en otros puertos del mundo. “Dubai Ports World está interesado en quedarse en Buenos Aires; hay interés de una empresa que se llama Global Ports que tiene terminales en todo el mundo y también empresas chinas”. Y agregó que “se espera que en 2022 tengamos una nueva terminal funcionando; va a depender de los tiempos de obra pero como máximo en 2022”.

Por último, anticipó que una vez que ya estén instalados en la nueva zona, habrá novedades en cuanto a las tasas: “la tarifa bajará a la mitad de lo que hoy cuesta y no se va a cobrar ningún tipo de gasto extraordinario, para estar equiparados con los otros puertos de la región”

EL DATO

El puerto de Buenos Aires es el que mayor cantidad de pasajeros moviliza en Argentina. En la temporada 2017-2018 por los puertos de cruceros del país viajaron 491.386 pasajeros y para la temporada 2018-2019 se esperan 551.000 cruceristas, pero los planes son más ambiciosos, ya que proyectan un millón de pasajeros. Para conseguirlo se vienen bajando las tasas y se ha presentado un plan de inversión para mejorar la infraestructura en los puertos de Buenos Aires, Mar del Plata, Puerto Madryn y Ushuaia.

Más info en www.hosteltur.lat

DESTACADO

No será el estado nacional el que invierta en la terminal y luego concesione, sino que serán los privados los que inviertan en el nuevo puerto, tal como ocurre en otros destinos.