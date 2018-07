Se viralizó un supuesto audio de Nicole contra Cubero

La pelea mediática entre Nicole Neumann y Fabián “Poroto” Cubero parece no tener límites. Y como muestra de ello, en las últimas horas se viralizó un supuesto audio que la modelo le habría enviado a su ex marido.

“Escuchame… seriamente, o sea, a mí… lo que hagas de tu culo, te juro que me importa poco y nada, pero es un papelón, de verdad, eh… O sea, a mí no me da bronca, no me da más que la vergüencita ajena de ser tu ex. El papel que estás haciendo realmente es paupérrimo, de verdad te lo digo. Es decadente, o sea… La tribunita de Guido, en el programita de Moria, Intrusos… o sea…”, se escucha decir a la modelo en el audio que difundió este lunes Intrusos.

“Realmente pensá en un futuro, ¿en qué querés apuntar?… Una carrera seria… O sea… no estás apuntando bien, perdiste el norte por completo, te lo digo de onda”, finaliza diciendo Neumann en el polémico audio.

A más de un año de la ruptura, y a tres meses de haber firmado el divorcio, las diferencias entre ambos continúan latentes. La separación, una de las más escandalosas de los últimos tiempos, desató una guerra mediática que parece no tener fin y que ahora sumó este nuevo capítulo.

Fabian continúa feliz con su relación con Mica Viciconte y Nicole, de viaje por Londres, confirmó su noviazgo con Matías Tasín en un posteo que realizó en su cuenta de Instagram para remarcar el buen momento amoroso que atraviesa. “¿Cuántas veces en la vida te dicen '¿querés ser mi novia?”, escribió junto a una imagen que muestra a la modelo con su nuevo enamorado.