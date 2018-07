Vías Navegables: el cierre pone en jaque más de 90 puestos de trabajo

Crece la incertidumbre para los trabajadores de la dirección nacional de Vías Navegables en Corrientes. Aseguran que hasta ahora no lograron una respuesta por parte de las autoridades y consideran que si no hay cambios casi un centenar de agentes quedarían sin trabajo a fin de año.

El distrito local fue el único que no despidió agentes a mitad de año, después de gestiones realizadas por el titular del Plan Belgrano. Una señal positiva que no se tradujo en nuevos avances a lo largo de las últimas semanas.

Los trabajadores aseguran que no tuvieron oportunidad de presentar propuestas alternativas al desmantelamiento de la repartición y que este silencio de los representantes del Estado nacional y provincial lo consideran prueba irrefutable de que no habría marcha atrás. Más todavía considerando que en esa zona de la ciudad ya se proyecta el ambicioso Plan de Desarrollo Costero.

En un principio están en alerta los contratados que iban a ser dados de baja, y así ocurriría a fin de año. No obstante, se suma el incierto futuro que tiene también el resto de los agentes. “Los distritos desaparecen y todo el trabajo va a pasar a Buenos Aires, y el personal de planta permanente va a tener que elegir otra repartición y conseguir ser reubicado.

A algunos le faltan varios años para cumplir la edad y acogerse al retiro voluntario. También los embarcadizos no saben que va a pasar con ellos, en definitiva somos casi 90”, reflejó el vocero de los trabajadores, Osvaldo Sabao.

También reconoció que por estos días reina la “tristeza” entre los trabajadores que no ven que algo pueda cambiar, no obstante ello van a realizar en octubre una fiesta para celebrar los 120 años de la institución y aprovecharán esa ocasión para volver a remarcar la loable y útil tarea que desarrollan.