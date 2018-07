López Desimoni a favor de sumar de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico

En diálogo con Radio Dos, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan José López Desimoni dijo "no me parece mal que las Fuerzas Armadas trabajen para combatir el narcotráfico. Poner el Estado con todos los elementos que tengan para combatirlo me parece bien". No obstante puso reparos: "No estoy de acuerdo que actúe como Policía interna".

Además, el funcionario, detalló sobre un encuentro que tuvo con jefes policiales: "Les pedimos a los comisarios que estén en sus jurisdicciones, en operativos, en recorridas, que se acerquen a la ciudadanía. Hicimos mucho hincapié en la atención al público para que no se produzcan hechos de que a ciudadanía concurre y está alejado de la institución policial”. “La orden es que si hay alguien que concurre con alguna urgencia se atienda al ciudadano y luego se remita a la jurisdicción que corresponda.

"Lo mismo sucede con casos de violencia de género, se debe priorizar la atención a la víctima”, dijo. Señaló además que lo importante es “que se preocupen por la realidad de sus comisarías porque es lo que reclama la ciudadanía, estar al frente de cada una de las situaciones.

Reforzando las paradas de colectivos a la hora de ingreso a oficinas y escuelas”, sostuvo Desimoni. En tanto, sobre la atención al ciudadano, el Ministro de Seguridad afirmó que “Policía es una sola, no hay que trabajar como si fueran islas, la competencia la tienen en cualquier lugar, la orden es que si hay alguien que concurre con alguna urgencia se atienda al ciudadano y luego se remita a la jurisdicción que corresponda”.

“Lo mismo sucede con casos de violencia de género”, afirmó y agregó lo fundamental “es que atiendan a la víctima por más que no sea la Comisaría de la Mujer donde vaya a hacer la denuncia, que se establezca una prioridad y que luego se traslade a la damnificada hasta la comisaría correspondiente”.

Finalmente, López Desimoni adelantó que las reuniones continuarán “vamos a decir las cosas cara a cara, me gusta para optimizar la función y es probable que continúe y que lo hagamos con jefes de unidades regionales también”.

Fuente: Radio Dos.