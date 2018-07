Provincia paga julio con aumentos y lleva la inversión salarial a $2.300 millones

El gobernador Gustavo Valdés confirmó hoy, a través de su cuenta de twitter (@gustavovaldesok), el inicio del cronograma de pagos de los haberes de Julio desde este jueves 26, con los aumentos anunciados recientemente. Tras la novedad, el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, detalló que la Provincia incrementa la inversión salarial mensual en unos $2.300 millones.

El cronograma de haberes de julio, a un universo de 75 mil agentes de la administración pública provincial, comenzará este jueves 26 con el pago a activos hasta $14.900, y pasivos hasta $14.100; continúa el viernes 27, día que percibirán los activos hasta $23.600, y los pasivos hasta $23.9000; y finaliza el lunes 30, éste último tramo estará disponible desde el sábado 28, en los cajeros del Banco de Corrientes S.A.

“La ejecución de la política salarial resuelta por el gobernador Valdés, con aumentos para los distintos sectores a partir de este mes, incrementa el monto de inversión mensual sólo en haberes a $1.900 millones”, dijo el jefe de la cartera económica provincial.

“El acumulado mensual a partir de la corrección salarial y sumando los adicionales, extraordinario y remunerativo, el Gobierno Provincial volcará cada mes en concepto salarial unos $2.300 millones a la economía correntina”, agregó el ministro Vaz Torres.

Cabe recordar que en concepto del plus remunerativo de $4.500 la Provincia inyecta unos $360 millones, y por el adicional extraordinario de $500, otros $40 millones.

Las mejoras también tienen su correlato en el sistema previsional provincial.

DEFENSA DEL PODER ADQUISITIVO

El Ministro explicó que, además de los aumentos salariales que fortalecen el ingreso, desde el Estado se trabaja en medidas que puedan contener los costos para las familias. “Estamos trabajando, estamos conversando para llegar a medidas que protejan y fortalezcan el salario de los trabajadores correntinos y sus familias; pero tenemos por costumbre no anunciar nada hasta que no estén concretadas, hasta que no estén los acuerdos cerrados”, dijo Vaz Torres.

“En esta tarea participan todos, el Gobierno Provincial, los empresarios, y lógicamente una de las cuestiones que más preocupa es que exista cierta estabilidad en el sector financiero que es el que más está lesionado”, explicó el titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia.

“Estamos trabajando para encontrar algún tipo de mecanismo para que ayude a mitigar esta cuestión, para dar con varios instrumentos que sirvan en esta dirección”, afirmó el ministro de economía de Corrientes.

INDICACIÓN PRECISA

“En el caso de Corrientes estamos trabajando con instrucciones muy precisas del gobernador Valdés y tratando de entre todos pensar como encontrarle la salida a esta cuestión y tratando de que todas las cuestiones que ocurran a nivel nacional no tengan un impacto severo en nuestra provincia”, señaló Vaz Torres.

“La causa principal de la inflación es la que se produce con el déficit fiscal; si se financia el funcionamiento del Estado con emisión monetaria produce descalabro y antes teníamos una situación donde habían dos cosas equivocadas: la existencia de la inflación por emisión monetaria y la mentira”, explicó.

“La mentira era decir que no había inflación cuando existía. Esta situación se fue consolidando en el tiempo y llegó un momento donde ya no se sostiene más esa mentira y termina explotando todo porque hay que recorrer el camino inverso, hay que reducir el déficit y es más difícil”, indicó Vaz Torres.

MEJORAS EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL

A través del Decreto Nº1.623 el gobernador Valdés determinó que desde Julio, los agentes de la Administración Central percibirán un aumento del 7% en la asignación de clase y habrá además 700 pesos de adicional remunerativo para las categorías menores: 20; 110; 100; 80 y 90.

Del mismo modo, como estaba previsto y anunciado, habrá nuevas mejoras en Octubre: aumento del 5% en la asignación de clase. El aumento de 7% alcanza a 17,5 mil puestos laborales y estos agentes perciben también la suba del plus remunerativo.

SECTOR DE DOCENTE

El Decreto Nº1.620 estableció las mejoras para el sector Docente. Con los haberes de Julio se incorporarán 300 pesos al Básico, llevándolo a 6.407 pesos y se aumentará 550 pesos el Fondo Compensador Docente, que se elevará a 1.650 pesos.

Como estaba previsto a principio de año, se ratificó la medida para Octubre: incorporación de 300 pesos al Básico, que subirá a 6.707 pesos y aumento de 350 al FCD, que se incrementa a 2.000 pesos. Los docentes perciben también el aumento en el Plus Remunerativo y estas medidas tienen impacto en 49.100 Puestos Laborales.

SEGURIDAD

En cuanto a los agentes de Seguridad, según el Decreto N° 1.621, percibirán un incremento del 7% en el Valor Punto, más la incorporación de 9,12 puntos al Presentismo, la incorporación de 9,12 puntos al concepto de Responsabilidad Funcional y un aumento de 312,97 pesos al Salario Mínimo Garantizado.

Para el mes de Octubre, se sostiene lo anunciado oportunamente: incremento del 5% en el Valor Punto, más la incorporación de 9,12 puntos al Presentismo, la incorporación de 9,12 puntos al concepto de Responsabilidad Funcional y un aumento de 292,50 pesos al Salario Mínimo Garantizado.

Perciben también el aumento en el Plus Remunerativo y estas medidas alcanzan a 9.280 mil puestos laborales.

SALUD PÚBLICA Y VIALIDAD

Con relación a Salud Pública, además de las mejoras en el plus y la asignación de Clase, se ratificó el incremento puntual de 1.000 pesos previsto para a beneficiarios del Programa Más y Mejor Trabajo (ex Formarse y Crecer) en el mes de Octubre.

En cuanto a los agentes de Vialidad Provincial, según el Decreto N° 1.622, percibirán con los haberes de Julio una incorporación de $100 al Básico. Ellos perciben también el Plus Remunerativo y la medida alcanza a 400 puestos laborales.