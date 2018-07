Para Abel Albino, el preservativo no protege del sida: "El virus atraviesa la porcelana"

El reconocido médico Abel Albino, creador de la fundación CONIN, disertó en el Parlamento en el marco del debate por el aborto legal. Además de realizar una enfática defensa de la vida, dijo que el preservativo no protege del sida.

Albino habló sobre la necesidad de "educar para el amor, no para el sexo animal", y realizó una aseveración polémica sobre los anticonceptivos. "El profiláctico no la protege de nada. ¡El virus del sida atraviesa la porcelana!".

"El virus del sida es 500 veces más chico que el espermatozoide; el profiláctico no sirve absolutamente porque si falla en un 30% de la veces en el embarazo, imagínense lo que puede pasar con el sida. Uno no está absolutamente cubierto", añadió.

Y agregó: "Sería irresponsable si no lo dijese, porque no se dice que eso puede fallar. No es una protección absoluta ni lo será jamás. La posibilidad de contagio es muy grande, porque no siempre uno se pone el profiláctico cuando sale de la casa, se lo pone cuando está en la situación, y ya se pudo haber contagiado".

Los dichos de Albino provocaron la reacción de Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), que se encontraba en el salón y se retiró a los gritos.

Asimismo, durante el plenario de Comisiones en la Cámara alta, el médico infantil aseguró que a sus 71 años le dan ganas de llorar al tener que venir al Congreso a pedir por favor que no maten a los chicos.

"No puedo creer que tenga que venir a decirles: por favor, no los maten. Son seres humanos como nosotros, tienen un derecho personalísimo; matar a un niño es abortar", consideró.

El médico de niños siguió su enfática defensa señalando que "la vida es un derecho personalísimo, anterior a la civilización, al Estado… Y si lo ponen como ley, pues será una ley inmoral. Lo malo es que son ustedes los que van a poner el gancho. Ustedes van a tener las manos manchadas de sangre de esas criaturas".

"Por qué discutimos esto, si la vida de un niño no se discute. Qué vamos a discutir, ¿cómo matarlo? Si lo trozo, si lo absorbo o si lo quemo. Es realmente sorprendente", añadió.

En otra parte de su presentación, el fundador de CONIN hizo hincapié en la necesidad de gente para poblar la Argentina y lo comparó con la natalidad en otros países. "Alberdi decía que los Estados Unidos apostó a la población y ganó", recordó.

Finalmente, Albino contó haber presenciado abortos. "He visto los productos de los abortos dentro de tachos de basura; ¿eso será evolución?", se preguntó.

Luego parafraseó a otro especialista señalando que el 64% de las mujeres atendidas en los servicios de psiquiatría son mujeres que han abortado. "O sea, sacarlo del cuerpo es fácil; sacarlo de la cabeza y del corazón luego es muy difícil", interpretó.

No es la primera vez que las declaraciones de Albino desatan una polémica. Tiempo atrás, al referirse a la homosexualidad en una entrevista radial, el galeno sostuvo que se trata de "un problema provocado a veces por una violación en la familia".

