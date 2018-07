Convocatoria para participar de los Juegos Culturales Correntinos 2018

Está en marcha una nueva edición de los Juegos Culturales Correntinos con las primeras instancias municipales realizadas en las localidades de Santo Tomé, San Roque, Curuzú Cuatiá y Concepción del Yaguareté Corá. Los participantes de Capital tienen tiempo de inscribirse hasta el miércoles 1 de agosto.

Este certamen organizado por el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, está dirigido a jóvenes de 12 a 18 años, divididos en 3 categorías: Sub 15, Sub 18 y única (esta última sólo para grupos musicales y teatro), y adultos mayores (más de 60 años), en las disciplinas artísticas de teatro, danza, canto solista, pintura, cuento y grupo musical. Y sumándose este año la de fotografía y video minuto.

Competirán en tres instancias: la local o municipal que ya dio inicio en algunas ciudades del interior como Santo Tomé, San Roque, Curuzú Cuatiá y Concepción del Yaguareté Corá, y continuará durante el mes de agosto. Quienes resulten seleccionados pasarán a la etapa zonal que tendrá lugar en cinco sedes regionales y finalmente la gran final será en el 11 y 12 de septiembre en el Teatro Oficial Juan de Vera. Los ganadores integrarán una delegación que representará a Corrientes en los Juegos Nacionales Evita a desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata.

Selectivo en Capital

Desde la Dirección de Relaciones Institucionales del Instituto de Cultura de Corrientes recuerdan que se encuentra abierta la inscripción para los jóvenes y adultos mayores de la Capital que deseen participar de los Juegos Culturales Correntinos.

Los interesados deberán acercarse hasta la sede del Instituto de Cultura (San Juan 546) o escribir al correo juegoscorrentinos@gmail.com para conocer cuáles son los requisitos que se deben cumplir. Los que participen en las disciplinas de cuento y video minuto deberán enviar sus trabajos por correo y los que lo hagan en pintura llevar su obra. Tienen tiempo hasta el próximo miércoles 1 de agosto. El selectivo en cuestión está previsto para el 9 de agosto en lugar a confirmar.

Instancias en el interior

Ya se realizaron selectivos en las localidades de Curuzú Cuatiá, San Roque, Santo Tomé y Concepción del Yaguareté Corá.

En el caso de Curuzú Cuatiá, la instancia local de esta competencia que tiene alcance nacional tuvo lugar en la Casa del Bicentenario. Bajo el lema “Cultura, Nuestro Patrimonio”, se concretaron las presentaciones en escena de distintas disciplinas artísticas como narración, fotografías, danza y música.

Los ganadores del certamen local fueron: Cuarteto Mbaracá (Música - Conjunto Instrumental); Brisa Campo (Música - Solista Vocal); Mirta Miranda (Pintura - Adultos Mayores); Zoe Josefina Leiva (Fotografía – Sub15); Victoria Canteros y Báez Ignacio (Danza – Sub15 – Pareja de Baile); Mayra Vallejos (Cuento – Sub15); y María Ibarrola y Rafael Villalba (Danza – Adultos Mayores).

Mientras que en Concepción se realizó en la Terminal de Ómnibus, y participaron como jurados: Julio Montenegro, Zulma Verón y Rafael Carlos Busto. Las disciplinas que participaron fueron: canto solista, fotografía, cuento y danza. Y resultaron seleccionados en esta instancia: Matías Fernández y Virginia Sotelo (Danza sub 15), Brenda Fernández (Canto –sub 18); Raúl Sotelo (Fotografía sub 18); Osvaldo Cabaña (Cuento –sub 18).

Por último, en la localidad de Santo Tomé se realizó en el salón del Hotel Condado. En este último caso, los ganadores fueron: Joaquín Insauti en canto sub 15 y conjunto musical y en canto vocal sub 18 Azul Alves. En danza Sub 18 Cohen Federico y Colombo Romina y en Sub 15 Vignole Javier y Ayala Julieta. Cuento Mayores Abelina Ferrari con “El Señor de los Pájaros” y en Sub 15 Schneider Florencia Marisol con “Un Encuentro Legendario...”.

Además resultaron seleccionados en teatro Sub 15 el grupo de la Escuela Normal con “Aventuras en el bosque del revés”; en fotografía Sub 15 Ramírez Forte Lautaro con “Paseo la Islita”; y en fotografía sub 15 Ramírez Forte Lautaro con “Paseo la Islita”.

A lo largo de la primera quincena de agosto habrá selectivos en los municipios de Saladas, El sombrero, Santa Ana, Perugorría, Paso de los Libres, Gobernador Virasoro, Mercedes, Itá Ibaté, Ituzaingó y Goya.