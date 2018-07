Cancelan proyectos del Invap por USD 1.000 millones

El gobierno de Mauricio Macri no sostendrá los proyectos firmados durante el kirchnerismo con el centro tecnológico Invap (Investigaciones Aplicadas) por alrededor de USD 1000 millones, según reconoció el propio mandatario el viernes pasado durante una corta estadía en Bariloche, palabras que fueron conocidas ayer a través de la prensa metropolitana.

El Presidente espera que la empresa de alta tecnología encuentre clientes en el extranjero y deje de depender de los convenios que en su mayor porcentaje son con dependencias del país, según hizo entender.

Por otra parte, el Estado nacional mantendría una deuda de 1400 millones de pesos con el centro de desarrollo tecnológico Invap de Bariloche, según trascendió.

El saldo correspondería a diversos proyectos concluidos entre 2017 y 2018. Los dineros aun no pagados corresponderían a la construcción de satélites y antenas para vigilancia.

El viernes pasado el presidente Macri estuvo cuatro horas en la localidad con el propósito de reunirse con empresarios turísticos y funcionarios de Río Negro.

En ese marco dejó en claro que “no hay plata” para los contratos que el Invap firmó en el gobierno de Cristina Kirchner. Este cambio de política ya provocó temblores económicos en la institución que no recibe subsidios y depende enteramente de sus ventas para sostenerse y pagar salarios a unos 1500 empleados.

“Confío en la capacidad técnica del Invap, pero los contratos que tenía la Nación previstos con Invap eran de la época de la magia y la plata no está”, reconoció el mandatario. De acuerdo a información de la empresa, en el último ejercicio tuvo ventas por 3261 millones de pesos.

El 80% de estos contratos correspondieron al mercado local (Estado mayormente) y el 20% a exportaciones.

Además tenía pautados acuerdos a futuro por USD 988 millones. El 48% estaban destinados al sector espacial y necesidades del gobierno nacional. Más del 70% corresponderían a acuerdos de provisión de tecnología con el Estado nacional.