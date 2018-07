Corrientes volvió a ganar, se olvida del descenso y entra en la discusión

Corrientes fue torazo en rodeo ajeno. Le quitó el invicto al local, Misiones, al que venció anoche en un intenso partido por 78 a 70, para conseguir su segundo triunfo consecutivo en tres presentaciones en el 84º Campeonato Argentino Masculino Mayores de Selecciones, que se disputa en la provincia de la tierra colorada.

Los dirigidos por el “Tano” López Ríos tuvieron un gran comienzo, aprovechando todas las dudas del local en defensa como en ataque para tomar la primera diferencia (10-4), a través de Luciano Pozzer y Germán González.

Misiones se pudo acomodar en el partido, con un parcial de 9-3 para igualar en 13, pero inmediatamente Corrientes respondió con una defensa asfixiante que no le dio espacios a los jugadores desequilibrantes del rival, castigando a la vez con un buen aporte de Renzo Olivetti, un triple de Agustín Insaurralde y un doble de su goleador, González para llevarse el primer parcial por nueve puntos.

El representativo provincial mantuvo la diferencia un par de minutos, hasta que llegó la reacción de los dirigidos por Santa Cruz. De la mano de Tabbia y Gómez Quinteros, Misiones se puso en partido ante un Corrientes que se mantuvo al frente a través de arrestos individuales de sus perimetrales.

Pero la determinación de Franco Benítez, tanto en el perímetro como a la hora de encarar al aro, más una buena defensa, le permitió al local pasar por primera vez al frente (38-36), aunque un doble de Pozzer en el final determinó la paridad absoluta en el resultado, en un cuarto que Misiones ganó claramente 25-16.

En los primeros minutos del tercer cuarto se vio lo mejor de Misiones. Montes cambió su imagen y fue el abanderado de la levantada. No sólo con sus tres bombas sino porque se adueñó del juego en los momentos más calientes. Pierotti también creció individualmente y el local se escapó 51-43 (la máxima) en casi cuatro minutos.

Corrientes fue sumando desde la línea, y un triple de González lo dejó un punto abajo, pero un bombazo de Montes desde su propio campo le permitió al local cerrar arriba el tercer segmento por cuatro.

En los últimos diez minutos ambos dejaron todo. Pareció que el local inclinaría la balanza a través de Benítez, pero 5 puntos consecutivos de Olivetti le permitieron acercarse, para igualar en 68 promediando la etapa.

Misiones entró rápidamente en penalización, y Corrientes no perdonó desde la línea de libres (75% de efectividad) para definir el pleito ante un rival que sintió el desgaste del triunfo de la noche anterior ante Buenos Aires y la presión de su público para caer por primera vez en el torneo.

La victoria de Corrientes no sólo lo hace olvidarse del descenso, sino que representa un gran aliciente, ya que lo pone en la discusión. Hoy desde las 16.30 ante Buenos Aires, por la cuarta fecha de la zona B que se juega en el polideportivo “Finito” Gehrmann de Posadas, se verá si el equipo está para buscar meterse en semifinales como el año anterior en Neuquén.