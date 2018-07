El Cuadrangular Final U19 se jugará en Mercedes

Comunicaciones de Mercedes fue el único club oferente de la licitación del Cuadrangular Final 2018 de la categoría U19 y organizará el torneo que consagrará al campeón de la provincia y otorgará un pasaje a los cuartos de final del Argentino de Clubes de la Cabb.

La definición se llevará a cabo este viernes 27 y sábado 28, con la participación del club anfitrión, Regatas Corrientes, San Martín y Agda de Goya.

El viernes 27 por la primera fecha jugarán a las 19.30 San Martín vs. Agda y a las 21.30 Comunicaciones vs. Regatas.

El sábado en una doble jornada, por la segunda fecha a las 9.30 Regatas y San Martín animarán el clásico capitalino y a las 11.30, Comunicaciones recibirá a Agda. Finalmente, por la tercera y última fecha, a las 18 se medirán Agda vs. Regatas y a las 20 Comunicaciones vs. San Martín.