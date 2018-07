El equipo Xeneize sigue en busca de un arquero

Boca no da por cerrado el mercado de pases; pese a haberse reforzado con tres nombres nuevos el Xeneize sigue en busca de un arquero y parece que ha encontrado una solución.

Luego de haber sondeado a Gerónimo Rulli, Agustín Marchesín, Sergio Romero, Wilfredo Caballero y Nahuel Guzmán, Daniel Angelici declaró en diálogo con Closs Continental que su interés estaba en un portero de fútbol local.

“Vamos a averiguar cómo está la situación de (Esteban) Andrada. Si no se vendió a Villarreal, haremos un intento”, deslizó el mandamás del cuadro azul y oro.

La idea parecía haberse derrumbado ya que Lanús tiene prácticamente cerrado el trato con el club español por el guardameta de 27 años a cambio de cinco millones de euros.

Sin embargo, en las últimas horas salió a flote una nueva posibilidad. Angelici esperará que se realice la transacción por Andrada y una vez que el jugador firme con el Submarino Amarillo, apostará a sus buenas relaciones con sus colegas españoles para solicitar un préstamo y así sumarlo al plantel dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Esta triangulación no parece tan descabellada si se tiene en cuenta que algo similar ocurrió con Cristian Espinoza la temporada pasada. El club de la ribera no se hizo del pase del joven de 23 años, sino que solicitó un préstamo de un año al Villarreal, dueño del contrato del ex Huracán.