El titular de la AFA habló de todo

Tras casi un mes de la eliminación en octavos de final del Mundial de Rusia 2018 a manos de Francia, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, rompió el silencio y dejó entrever algunas de sus ideas para el futuro de la Selección.

El mandatario, en diálogo con Radio Mitre, dio su punto de vista sobre algunos de los principales candidatos a tomar las riendas del combinado nacional y avisó que “habrá una renovación de jugadores”.

La Selección

“La tormenta pasó. Ninguno pensó que íbamos a tener la actuación que tuvimos, siempre pensamos en mucho más. Siempre dije que tener un buen Mundial era estar entre los cuatro primeros, y ese era el objetivo”.

“Fue un Mundial muy dispar, donde muchos equipos que pensábamos que iban a ser protagonistas quedaron eliminados muy temprano”.

“Todas las selecciones europeas, que siempre su materia prima fue lo físico, lograron sacar ventaja de la pelota parada”.

“Antes los equipos sudamericanos sacaban ventaja con las individualidades, pero hoy eso no le gana a los equipos; y más cuando están estructurados. Hay mucha diferencia de edades, son muy jóvenes”.

Salida de Sampaoli

“Cuando fuimos a buscar a Sampaoli era el técnico que todos querían. Con el diario del lunes uno ve cosas que no vio antes. Entendemos que es fútbol, es difícil sobreponerse a los resultados deportivos. Teníamos otra expectativa y por eso le hicimos un contrato de cinco años”.

“A Sampaoli lo elegimos juntos con el Tano Angelici. Era muy auspicioso, pero se cometieron muchos errores; pero ya está, hay que pensar en lo que viene”.

“Nunca vimos al Sampaoli de la Selección de Chile o del Sevilla”.

“Después de Francia él me dijo que estaba a disposición nuestra y que el dinero no iba a ser un problema para su salida, pero él quería una revancha”.

“No vi la relación rota de él con los jugadores. Siempre se trabajó bien y con buena predisposición. Necesitábamos más tiempo”.

Desestabilización

“Puede ser que haya operaciones. Tuve la misma sensación antes de jugar con Ecuador. Lo dije antes del Mundial: no se me iba a cruzar por la cabeza que si Argentina quedaba eliminada dejar de ser el presidente”.