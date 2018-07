En agosto habilitarían transformador de 30 MVA y mejoran una línea rural

En agosto estaría habilitado el transformador de 30 megavatios recientemente montado y a fin de año se inauguraría la Estación Transformadora Goya Oeste, mientras que se avanza en otras obras para dotar de electricidad a zonas rurales.

Esto fue confirmado por el consejero provincial en Goya, Aldo Ferezin, quien se aboca al área de energía en el departamento, según expresó el comerciante que también forma parte de la Asociación de Comercio.

“La Estación Transformadora (ET) Goya Oeste va a ser un gran alivio para toda la ciudad. El transformador de 30 megavatios ya está calzado en la plataforma”, dijo Ferezin. Seguidamente explicó que “las empresas Gimsa de Corrientes y Proobra de Misiones, subcontratadas por Electroingeniería, para el montaje final, ya están terminando la sala comando. Calculo que para fines de agosto vamos a estar inaugurando la puesta en funcionamiento del transformador y para diciembre toda la Estación Transformadora”, refirió.

Recordó que esta estación “es una obra ejecutada entre Nación (65%) y Provincia (35%). La Provincia invirtió más de 76 millones de pesos en la compra del transformador y en componentes para su funcionamiento”, resaltó Ferezin a Radio Power.

Y auguró: “Creo que vamos a estar bastante bien en el verano porque además de la ET Goya Oeste se está construyendo el Centro de Distribución Goya Norte (en el barrio 432 Viviendas) donde se instaló un trasformador de 15 megavatios y la Dpec está colocando nuevas Sub Estaciones Transformadoras (Setas) en distintos puntos de la ciudad”.

Por otro lado, resaltó que “en pocos meses, 52 nuevas familias ya tienen luz gracias al aporte de un transformador de 5 kva que le entrega la Provincia sin costo alguno. Si vamos a un lugar donde hay tres familias juntas ponemos uno de 10 kva y si hay 5 o 6 familias uno de 16 kva. Todo gratuito, aporta la Provincia a través de la Secretaría de Energía. La Dpec verifica si está todo bien y le da la luz, y pasan a ser usuarios. Del pilar para adentro tiene que pagar el usuario el tendido de cable”, añadió.

Para todo ello, señaló que “la inversión que hace el Gobierno es de 40 a $45.000 por familia”, expresó.

Nuevo cargo

En cuanto a su función, Ferezin expresó que “hace un mes y unos días, fui nombrado por el gobernador Gustavo Valdés como Consejero y fundamentalmente abocado al tema energético en todo el departamento Goya”, explicó.