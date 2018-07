Entre los candidatos al premio “The Best” no figura Neymar

La Fifa anunció este martes a los jugadores candidatos a quedarse con el premio ‘The Best’ 2018, entre los que se destacan los nombres de Kylian Mbappé (PSG/Francia), Cristiano Ronaldo (ex Real Madrid, ahora en Juventus/Portugal), Lionel Messi (Barcelona FC/Argentina), Mohamed Salah (Liverpool/Egipto) y Antoine Griezmann (Atlético Madrid/Francia).

La lista, que tiene la notable ausencia del brasileño Neymar, la completan Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica), Eden Hazard (Chelsea/Bélgica), Harry Kane (Tottenham/Inglaterra), Luka Modric (Real Madrid/Croacia) y Raphael Varane (Real Madrid/Francia). Todo indica que este año se romperá la hegemonía de Cristiano Ronaldo, quien se quedó con el galardón en 2016 y 2017, en ambas ocasiones por encima de Lionel Messi, quien quedó en segundo lugar. El podio lo completaron el francés Antoine Griezmann y el brasileño Neymar, respectivamente.

Desde 2008 que los premios otorgados por la Fifa (antes Balón de Oro y ahora The Best) se los repartieron entre Cristiano o Messi. Sin embargo, sus flojas actuaciones en la Copa del Mundo, donde ambos se despidieron en octavos de final, podría sentenciar el fin de su reinado.