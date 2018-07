La reconversión de las Fuerzas Armadas replicó con polémicas

El Gobierno Nacional publicó ayer el decreto 683 que implica una reconversión de las Fuerzas Armadas, la cual podrá intervenir en cuestiones de seguridad interior. Si bien, desde el oficialismo respaldaron la medida para la lucha contra el narcotráfico, distintas voces se hicieron eco desde la oposición y cuestionaron la decisión.

“Desde 1983 es una política de Estado separar la defensa nacional de la seguridad interior”, expresó el diputado nacional por Corrientes, José “Pitín” Ruiz Aragón, quien señaló se trata de una medida “para amedrentar a las organizaciones sociales que se manifiestan en las calles”, indicó el referente en la provincia de Unidad Ciudadana, el sello que a nivel nacional conduce la ex presidente Cristina Kirchner.

Por su parte, el ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni manifestó su conformidad en “reforzar lugares estratégicos” con el apoyo de las Fuerzas Armadas. “No me parece mal que el Estado trabaje en conjunto y con todo a disposición para enfrentar a este tremendo delito que es el narcotráfico, que sabemos el daño que origina en nuestra sociedad”, indicó el funcionario a Radio Dos.

“No escuché que el Presidente diga que intervendrá en seguridad interna, como si fueran policías. En eso, no estaría de acuerdo, pero sí en el cumplimiento de objetivos estratégicos en la frontera”, expresó el titular de Seguridad de la Provincia.

El decreto, que fuera publicado ayer, señala que no se afectará “lo dispuesto en la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en Operaciones de Apoyo a la Seguridad Interior”.

Sin embargo, el Partido Demócrata Cristiano de Corrientes (PDC) manifestó su “repudio total y absoluto a la reforma sobre seguridad que decretó el Presidente de la Nación, que plantea la participación de las Fuerzas Armadas en acciones hacia el interior de las fronteras nacionales para, supuestamente, combatir al terrorismo y al narcotráfico”.

“Esta medida, categóricamente inconstitucional porque las fuerzas armadas deben velar por la seguridad exterior, abre un horizonte hacia el pasado represivo de desaparición de personas que transitó la Argentina y que el socialcristianismo que encarna la DC no puede aceptar ni tolerar”, indicaron a través de un comunicado.

Otro de los espacios políticos en sumarse a los reclamos fue el Partido Comunista de Corrientes. “Llamamos a los tres poderes de la Provincia de Corrientes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a pronunciarse en contra del decreto firmado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que habilita a las Fuerzas Armadas a retomar actividades de seguridad interna dentro del territorio del país”, manifestaron.“Consideramos que dicho decreto es de una gravedad institucional sin precedentes, ya que intenta modificar leyes fundamentales desde el regreso de la democracia sin la participación del Congreso Nacional. Ante esta situación, los Poderes del Estado no pueden permanecer neutrales ni ejercer obediencia debida hacia un Gobierno nacional”, indicaron.

De igual modo se pronunciaron desde el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco). “Además de ser inconstitucional, regresivo en materia de Derechos Humanos y violatorio del Estado de derecho; la peligrosa medida del gobierno de Cambiemos rompe el pacto institucional que sostiene la democracia en la Argentina hace más de 35 años”, expresaron desde el gremio.