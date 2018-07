Macri descartó fusionar ministerios

El presidente Mauricio Macri descartó que se fusionen ministerios o que algunos de ellos se conviertan en secretarías, como estrategia para recortar el gasto público en sintonía con las exigencias del Fondo Monetario. El jefe de Estado habría descartado este recorte ya que no cree que ese sea el problema del gasto público. “Por ahí no pasa el ahorro. ¿Cuánto podés ahorrar, ocho millones de pesos? El FMI quiere que vayamos al 1,3 de déficit (el año que viene) y que no le vendamos más fruta”, habría señalado el Presidente a sus colaboradores. Macri recorrió ayer durante veinte minutos la Exposición Rural de Palermo y visitó una cabaña de la raza Angus, en medio de fuertes medidas de seguridad. El presidente viajará a Sudáfrica a la cumbre de los Brics y no estará en la apertura oficial.