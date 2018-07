Nación continúa las negociaciones con las provincias por el Presupuesto

El Gobierno nacional continuará esta semana con la ronda de conversaciones con ministros del área de Economía de provincias consideradas no afines a Cambiemos. Entre ellas se puede mencionar a San Luis, La Pampa, Santa Fe, Santa Cruz, entre otras.

Corrientes, no obstante, participó de las negociaciones la semana pasada. Allí el equipo económico, encabezado por Enrique Vaz Torres, analizó los números que corresponderían a la provincia. Este señaló que se busca “una convergencia hacia el equilibrio fiscal” entre las provincias y Nación.

En tanto ayer, el diario El Cronista publicó que uno de los puntos que Nación propuso a las provincias consistió en que los estados cedan un 5 por ciento de coparticipación del IVA que reciben para financiar Anses. También, recortes del Fondo Federal Sojero para realizar obras públicas.

Las alternativas de recortes que se presentaron a las provincias, según publicaron medios nacionales, estribarán en la rebaja a subsidios de energía y de transporte. Días atrás, el ministro de Energía y Minería de la Nación, Javier Iguacel, salió a reconocer que habrá aumentos en las tarifas de luz y de gas. No obstante, aclaró que estas no superarán el 30 por ciento. Mientras tanto las provincias continúan conversando sobre los posibles puntos en los cuales consensuar. La Nación tiene como indicación del FMI bajar el déficit fiscal al 1,3% del PBI.